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CHP TBMM Grubu, basına kapalı toplandı

CHP TBMM Grubu, basına kapalı toplandı.

16.10.2019 13:38CHP TBMM Grubu, basına kapalı toplandı
CHP TBMM Grubu, basına kapalı toplandı.
Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığında 1 saat 10 dakika süren toplantıda, Meclis gündemindeki yasa teklifleri ve Barış Pınarı Harekatı görüşüldü.
Toplantıda, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren, "yargı paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklifi hakkında bilgi verdi, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Bu teklifin yasalaşmasının ardından Genel Kurul gündemine gelecek olan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan Teklif hakkında ise CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan sunum yaptı.
Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Suriye'deki gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kapalı grup toplantılarının, grup iç yönetmeliğinin amir hükmü olduğunu anımsattı.
Altay, "Her çarşamba saat 11.00'de grubumuzun üyeleriyle grup toplantısı yapıyoruz. Son siyasi gelişmeleri, TBMM gündemini değerlendiriyoruz. Gündem dışı, arkadaşlarımızın seçim bölgelerinden yansıyan sorunları konuşuyoruz. Mutlaka ülke gündemininin en sıcak konusuyla ilgili en yetkin arkadaşımız ya da ilgili genel başkan yardımcımız da bir sunum yapıyor. Bu sunum üzerine de bir nevi think thank gibi, görüş alışverişi, soru cevap ya da soru yorum yapıyoruz. Bence verimli bir çalışma oldu. " dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Engin Altay, Politika

Kaynak: AA

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