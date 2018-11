CHP TBMM Grup Toplantısı

27 Kasım 2018 Salı 15:59



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 kişilik bir ailenin 30 gün boyunca sabah, öğle ve akşam sadece birer çay içip, birer simit yemeleri halinde bin 575 lira ödeyeceğini belirterek, "Asgari ücret bin 603 lira. Arada 28 lira kalıyor. Bu insan 28 lirayla, okul, elektrik, su, yol, doğalgaz parasını nasıl karşılayacak?" diye sordu.Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.Milli sporcu İrem Yaman'ın, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Yılın Kadın Sporcusu ödülüne layık görüldüğünü anımsatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye 8 altın madalya kazandıran Yaman'ı tebrik etti.-Öğretmenler için önerilerini sıraladıGeçen hafta sonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, herkesin öğretmenlere saygı duyduğunu, öğretmenlerin bir toplumu eğittiğini, yetiştirdiğini, ellerinde meşaleyle toplumu aydınlattığını, toplumun önderleri olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Onların böylesine tarihi görevi vardır. Öğretmen olmak kolay değildir, önce yürekte insan, vatan, çocuk sevgisi olması gerekir. Fedakarlığı, kendi ruhunda, bedeninde hissetmesi gerekir." dedi.Kılıçdaroğlu, öğretmenlere en büyük değeri Atatürk'ün verdiğini, savaş meydanlarından gelip öğretmenlerin toplantısına, Maarif Kongresine katıldığını anımsattı. Atatürk'ün, öğretmenlerin hayat ve refahını henüz istenilen düzeye ulaştırılamadığını 1921 yılında söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Her yıl Öğretmenler Günü olur, politikacılar bol bol laflar eder. Madem bu kadar değerliyse öğretmen için ne yaptın, ne yapacaksın? Yanıtını aradığımız soru bu." dedi.Öğretmenlerin bir meslek kanunu olması için kanun teklifi verdiklerine işaret eden Kılıçdaroğlu, bu teklifin Meclisten oy birliğiyle çıkmasını istedi.Bugün, "geçinemiyoruz" diyen, ek iş yapan öğretmenlerin bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, hiçbir öğretmenin yoksulluk sınırının altında aylık almaması, öğretmenlere en az 6 bin lira maaş ödenmesi gerektiğini kaydetti.Öğretmenlere 3600 ek gösterge, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birer maaş ikramiye verilmesini öneren Kılıçdaroğlu, taşımalı eğitime son verilmesini, "20 Temmuz sivil darbesi"nden sonra işine son verilen ancak daha sonra beraat edenlerin tekrar öğretmen olarak atanmasını, devlet okullarına her türlü devlet desteğinin sağlanmasını, özel okullara devlet desteğinin çekilmesini, okul aile birliklerine yasal statünün sağlanmasını istedi.-"Toplumdan, siyasetten beklenen tepki yeterince gelmiyor"Kılıçdaroğlu, 25 Kasım'ın da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olduğunu anımsatarak, kadına yönelik şiddetin süratle arttığını, toplumdan, siyaset kurumundan beklenen tepkinin yeterince gelmediğini savundu. Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddete hep birlikte karşı çıkmaları gerektiğini dile getirdi.AK Parti iktidarları döneminde kadına yönelik şiddetin yüzde 1400 artığını öne süren Kılıçdaroğlu, bu yılın 9 aylık rakamlarına göre 183 kadın ve 10 çocuğun öldürüldüğünü, 50 kadına tecavüz edildiğini, 162 kadının tacize uğradığını, 279 kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığını, 316 kadının yaralandığını, bunların sadece medyaya yansıyanlar olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, her 3 kadından birinin fiziki şiddete maruz kaldığını, 2017'de kadına yönelik şiddet nedeniyle 207 bin dava açıldığını belirterek, "Devleti yönetenler, iktidar sahipleri, güç sahipleri şiddet dilini kullanırsa, kadına yönelik aşağılayıcı dil kullanırsa toplumun geldiği nokta budur." dedi.-Çay ve simit hesabıCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ekonomideki durumun giderek ağırlaşacağını öne sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iktidar olmadan önce bütün meydanlarda çay ve simit hesabı yaptığını, "Senin zalim yönetimin değil bu yiyecekleri, bu aziz millete bir bardak çay ile bir simiti bile layık görmüyor." dediğini savundu.Kılıçdaroğlu da çay ve simit hesabı yaparak, bir simitin 1 lira 75 kuruş ve 1 çayın da 1 lira 75 kuruş olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, 3 çocuklu 5 kişilik ailenin, 30 gün boyunca sabah, öğle ve akşam birer çay içip ve birer simit yemeleri halinde bin 575 lira ödeyeceğini, asgari ücretin ise bin 603 lira olduğunu, arada 28 lira kaldığını ifade etti.Vicdan sahibi olan herkese seslendiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu insan 28 lirayla, okul parası, elektrik, su, yol, doğalgaz parasını nasıl karşılayacak?" diye sordu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu yönetime, Erdoğan'ın 2002'lerde söylediği sözler ile seslenmek istiyorum: senin bu zalim yönetimin, değil bu yiyecekleri, bu aziz millete bir bardak çay ile bir simiti bile layık görmüyor. 16 yılda geldiğimiz nokta bu. Bunlar 5-10 kişi değil. 1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin altında ücret alıyor. Merkez Bankası ve TÜİK'in rakamları. Asgari ücret alanların sayısı yaklaşık 7 milyon kişi. 8,5 milyon kişi bu durumda. Asgari ücretli kardeşlerim; sen her sabah ejder meyveli smoothie, somonlu suşi yemezsin biliyorum. Bunları yeme şansının olmadığını biliyorum. 16 yıldır bu ülkeyi yönetenler hala seni çaya ve simite mahkum ettilerse bundan hesap soracaksın. Asgari ücreti artırın diyoruz artırmıyorlar. Damat, 'bin 603 lirayla bunlar gül gibi geçiniyorlar, ağızlarından lokmayı da da alsam bana oy verecekler' diyor. Ama bu sefer öyle değil. Bu sefer, milletin bırakın cebine ciğerine işledi. Bin 603 lirayı reva görüyor ama kendisi hem emekli hem cumhurbaşkanlığı maaşı alıyor. 'Bu bana yetmiyor, 74 bin 500 liraya çıksın.' İnsaf denilen bir şey var. 74 bini alacak elektrik, doğalgaz, su, yol, uçak parası yok, ne yese içse bedava. Para yetmiyor beyefendiye. Ey asgari ücretli kardeşim, hesabını sormazsan o zaman sen bu yoksulluğa mahkumsun demektir."(Sürecek)