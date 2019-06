CHP TBMM Grup Toplantısı

Kaynak: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "23 Haziran'da sandık başında görev yapacak arkadaşlarımıza o sandıkta oy kullanacakların isim listesini vereceğiz. Niçin? 23 Haziran sabahında bile seçim listelerinde oynayabilirler. Her türlü sahtekarlığın önlemini alıyoruz." dedi.Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, aylık geliri bin liranın altında olan vatandaşların, son 1 yılda gıda maddesi fiyatlarındaki artışa rağmen geçinmeye çalıştıklarına dile getirdi.Bu durumdan vicdanlı vatandaşların rahatsız olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Önümüzde 23 Haziran seçimleri var. Bu tabloyu yaratanlara, bu milletin ferasetine dayanarak bir ders vermesini istiyorum, 'yeter' demesini istiyorum." diye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin kendisini "fakirin dostu" olarak nitelendirdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:"Hangi fakirin dostu? Alın esnafı, sanayiciyi, çiftçiyi perişan vaziyette. Bu yıl Ocak-Nisan döneminde karşılıksız çeklerdeki artış yüzde 78. Bedelini ödeyemiyor. Sırayla hapse girecekler. Hapishanelerde de yer yok. Geçen bir işveren grubu geldi. Sanayici bunlar. '6 milyon lira alacağım var alamıyorum, 1 milyon lira borcum var, ödeyemiyorum. Hapse gireceğim' diyor. Ekonomiyi bu hale dış güçler mi getirdi? 17 yıldır bu ekonomiyi kim yönetiyor? 17 yıldır 'al gülüm ver gülüm.' dediniz."Protesto edilen senetlerde de artış görüldüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, kredi kartı ve tüketici kredisi borcu nedeniyle son 3 ayda 482 bin 610 kişinin icraya düştüğünü söyledi.Toplam icra dosyası sayısının 2018 yılı sonu itibarıyla toplam 29 milyon 727 bin 512 olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"Nüfusun yarısının icrada işi var. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime ne söyleyeyim? 17 yıldır bu memleketi kim yönetiyor? Bu memlekete bu kadar büyük yükler getiren, memleketi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim eden kimdi? Vatandaşın bankalara ödediği faiz, 2003'ten Nisan 2019'a kadar 471 milyar 676 milyon lira. Bütün Türkiye bankalara çalışıyor. Hepimiz bankalara çalışıyoruz. Kim üretecek? Vatandaş bu faizi nasıl ödüyor? Bu borç batağından vatandaşı kim kurtaracak? Hepimizin düşünmesi lazım. 'Türkiye kötü yönetiliyor.' Hayır, Türkiye yönetilmiyor.""Türkiye yönetilmiyor, savruluyor"Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin, bazı ürünlerin fiyatlarında indirim yapılmasına yönelik kampanyası ile belediye zabıtalarının stoklanan ürünlere yönelik operasyonlarını anımsattı.Soğan ve patates depolarının basıldığını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"(Bunlar teröristtir.) dediler. Ne oldu? Fiyatlar düşmedi. İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge yolladı, fiyatları denetleyin ve düşürün dedi. Hiçbir şey olmadı, fiyatlar yine yukarıya doğru gidiyor. 'Türk Lirası dolar karşısında değer kazandı, fiyatları düşürün.' dediler. En son baktılar bu iş böyle olmuyor. 'Türkiye İstatistik Kurumunda fiyat ayarlamaları yapan yöneticiyi görevden alalım, bir okul arkadaşımızı tayin edelim, fiyatlar önümüzdeki ay düşecek,' dediler. Yine düşmedi. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Yönetici yok. Bir rüzgara kapılmışız gidiyoruz. 82 milyon, freni patlamış bir kamyondayız, direksiyonda kimse yok, yokuş aşağı gidiyoruz. Ne olacağını kimse bilmiyor."AK Parti'ye oy verenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Kim yandaşlarına, Türkiye'nin en büyük ihalelerini dolarla verdi? Üzülmesinler, riske girmesinler diye dolar garantisi verdi? Köprü, yol geçişi dolar garantisi. Niye dolar garantisi, bu memlekette Türk lirası yok mu? Dış güçler mi yaptı?" şeklinde konuştu.Kılıçdaroğlu, "iktidarın, yandaşlarının borçlarına devleti kefil yaptığını" iddia ederek, şunları söyledi:"Hepimiz gittik, onlara kefil olduk. Kim 'Döviz geliri olmayan şirketlere dövizle işlem yapabilirsin.' dedi? Dış güçler mi? Kim tarımı bitirdi? Etten canlı hayvana, mercimekten nohuta kim milyarlarca dolar tarım ürünü ithal etti? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silah fabrikasını Katar ordusuna kim sattı? Sen buna 'Dur, yanlıştır, bu milletin bir haysiyeti, onuru vardır. Kendi silah fabrikasını yabancıya satan başka bir örnek dünyada yoktur.' demelisin. En kısa zamanda, 23 Haziran'da sandığa giderek demelisin.""Kimsenin umutsuz olmaya hakkı yoktur"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Londra'daki bir avuç tefeciden kontrolsüz borç aldığını, bu nedenle ülkenin bugün emir alan bir duruma düştüğünü" ileri sürdü.ABD'li Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Papaz'dan sonra birisini daha bıraktılar. Ona da Trump telefon etti. Trump söylüyor, Erdoğan'a teşekkür ediyor. AK Parti'ye oy veren sevgili kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu hale düşmesine razı mısın? Türkiye'yi yöneten adamın, başka bir ülkeyi yöneten adamdan talimat alması senin içine siniyor mu? İtiraz etmen, 'yanlıştır.' demen lazım." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, Çorum'un Büğet Köyü'ndeki muhtarlık seçimlerinin, Türkiye'de demokrat insanların bulunmasına güzel bir örnek oluşturduğunu dile getirdi.Büğet Köyü'nde 31 Mart seçimlerinde 2 muhtar adayından İsmail Akpınar'ın 143, Saffet Kışla'nın ise 145 oy aldığını belirten Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Kışla'ya 'köyde 6 ay ikamet etme şartını taşımadığı" gerekçesiyle vermediği mazbatayı, ikinci sıradaki Akpınar'a vermek istediğini; Akpınar'ın bunu kabul etmediğini anlattı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Seçimler yenilenir. Saffet Kışla yeniden seçilir ve görevine başlar. İki muhtarı da aradım, konuştum: 'Siz Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosuna, Yüksek Seçim Kuruluna, bu milletin hakim ve savcılarına hiç kimsenin vermediği bir demokrasi örneği verdiniz. Sizi yürekten kutluyorum.' O nedenle kimsenin umutsuz olmaya hakkı yoktur. Bu ülkenin, demokrasi kültürünü içine sindirmiş insanları var. Bir muhtarlık seçiminde gösterilen onur ve haysiyet duruşunu, Yüksek Seçim Kurulu gösterememiştir. O nedenle YSK'nin bu milletin nezdinde toplu iğne ucu kadar itibarı yoktur.""Bu dümenin nasıl olduğunu kimse bilmiyor"Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nin, İstanbul seçimlerinde bir zarftan çıkan 4 oydan sadece birini iptal etmesini hala anlayamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:"Bu dümenin nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Biz bunları aşacağız. 23 Haziran'da sandık başında görev yapacak arkadaşlarımıza o sandıkta oy kullanacakların isim listesini vereceğiz. Niçin? 23 Haziran sabahında bile seçim listelerinde oynayabilirler. Her türlü sahtekarlığın önlemini alıyoruz. 'Seçmenin gelip imza attığı listeyi kontrol edin, o liste bununla aynı mı, kontrol edin.' diyeceğiz. Her şeyi kontrol edeceğiz, denetleyeceğiz. Emin olun her şey çok güzel olacak."CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun projelerini açıkladığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel, 'İstanbul'u yaşanabilir bir kent yapacağım, yoksulluğu bitireceğim, yeşile boğacağım, İstanbul'da yaşayıp denizi görmeyen olmayacak, bütün İstanbul'u kucaklayacağım. Kazanan ben değil, 16 milyon İstanbullu olacak.' diyor. O nedenle 23 Haziran'da hepimizi görev bekliyor. Tatile gidenlerin de bir an önce dönmesi ve oylarını kullanması lazım." dedi.Bu arada salondaki sıraya, Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın fotoğrafı ile çiçek konuldu.Kılıçdaroğlu daha sonra, grup toplantısını da izleyen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Ortotek Gaziler Ampute Futbol Takımı'nı TBMM'deki makamında kabul ederek, oyuncuları kutladı.(Bitti)