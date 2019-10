CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ilişkin, "İlk tepki bizden geldi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini hiçbir güç tehdit edemez. Daha şu ana kadar AK Parti'den tık yok. Niye yok? Hangi gerekçeyle itiraz etmiyorlar? AK Partili kardeşlerimin bunu mutlaka ve mutlaka hafızalarının bir yerinde tutması lazım. Bu memleket sıradan bir memleket değildir, her taşının, toprağının altında şehit kanı vardır." dedi.Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, güzel bir Türkiye için hep beraber mücadele edeceklerini söyledi.Özellikle gençlerin siyasete ilgi göstermesinden son derece memnun olduklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, gençler sorunlara ilgi gösterdikçe gelecek açısından daha az endişe duyduklarını belirtti.Ahi Evran Haftası'nda olduklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bir Anadolu ereni olan Ahi Evran'ı herkesin örnek alması gerektiğini söyledi.Ahi Evran'ın "Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. Kimseyi kandırma. Kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme. Eksik tartma. Kuvvetli iken affetmesini, hiddetli iken sakin davranmasını bil. Kendin muhtaç olsan bile başkalarına verecek kadar cömert ol." şeklindeki sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Ahi Evran'ın sözlerinde adalet ve kul hakkını koruma olduğunu dile getirdi.Esnafın hayatından memnun olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, esnaflara biraz sitem edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kimse kusura bakmasın, esnaf kardeşim ağlıyor, 'mahvolduk' diyor. 'Geçinemiyorum, zam üstüne zam geliyor, zarar ediyorum, dükkanımı kapatıyorum' diyor? Diyor da bunları yapan kim? Sen değilsin, senin oy verdiğin siyasi parti yani o partinin lideri yaptı. Seni açlığa, yoksulluğa mahkum eden AK Parti'nin yönetim kadrosu yaptı. Sen o yönetim kadrosuna ders verdiğin gün, bu sorunların bitecektir. Çalışan, üreten alın teri döken herkesin yanında olacağız." diye konuştu.Grup toplantı salonunda Denizli'nin Acıpayam ilçesinden gelenler olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, Acıpayam depremini hatırlatarak, tekrar geçmiş olsun dileğinde bulundu.Acıpayam'daki sorunları CHP'li belediyeler imkanları dahilinde çözmeye çalışırken, iktidardan bu yönde bir adım olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, deprem sonrası bölgeye giden iktidar mensuplarının ilçede arabayla dolaşıp döndüklerini ileri sürdü. İlçeyi gezip vatandaşların dertlerini tek tek dinlemeye çalıştığını, vatandaşların da kendisine bunları anlattığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bir dahaki seçimlerde bunu yapanlara ders vermek sizin demokrasi görevinizdir." dedi."Devlette liyakat kalmadı"Kılıçdaroğlu, "Bu kadar zam nasıl oluyor?" sorusunu sorarak, bunun nedenini devlette liyakatin kalmamasına bağladı.Her şeye bir kişinin karar verdiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"O sanıyor ki sarayda oturarak, herkesin huzuru yerinde. Çünkü bakıyor saraya herkesin işi tamam. Herkes bir değil, iki maaş alıyor. Tam bir arpalığa dönmüş. Buradan AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim, önümüzdeki hafta size sarayın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nasıl arpalık haline getirdiğini açıklayacağım. Vatandaş vergi verir, nasıl bu paralar dağıtılır? Kimlere dağıtılır? Kimlerin bir eli yağda, bir eli balda. Önümüzdeki hafta açıklayacağım. Hiç endişe etmeyin. Biz bu güzel vatanın her kuruşunun doğru harcanmasını isteriz. Eğer 82 milyonun ödediği vergiler birilerinin cebine akıyorsa, birileri doğru dürüst ısınamazken birileri sarayda krallar gibi yaşıyorsa o ülkede sorun var demektir. O ülkede huzur yok demektir. O nedenle biz, bu doğru bilgileri paylaşacağız ama daha sonra seçimlerde de hep birlikte gereğini yapacağız. Demokratik yollarla beyefendiyi göndereceğiz. Yerel seçimlerde yaptığımızın aynısını yapacağız."Trump'a tepkiVatandaşın geçinemediğini, geniş tanımlı işsizliğin 8 milyona dayandığını kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesin sorunu var ama sarayda oturanlar lale devrini yaşıyor. Bir elleri yağda, bir elleri balda. İşsizlik nedir bilmezler, sanayicinin, esnafın derdini bilmezler. Hortumla para alırlar, dünyanın faizini öderler, borçla ülkeyi yönetmeye kalkarlar." dedi.ABD Başkanı Donald Trump'ın "ekonomini darmadağın edeceğim" diye bağırdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Neye göre diyor? Biliyor ki Türkiye Londra'daki bir avuç tefeciye teslim. Bir bağırıyor dolar artıyor, bir bağırıyor dolar iniyor. Nasıl bir memleket bu? Bunun sorumlusu kim? Soru tarihi soru, bunun sorumlusu kim? Tek adam. Bunun sorumlusu odur. Çünkü Türkiye'yi tek başına yönetiyor. Tek başına yönetiyorsan bütün sorunların kaynağı da sensin. İkinci bir kişi yok. Tabii yanına, laf aramızda kimse duymasın, damadı da almış. Devletin hazinesini damada teslim etmiş, 'el bebek gül bebek beraber götürüyoruz' diyor." açıklamasında bulundu.Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben iktidar partisine oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim; sizlere 'vergi verin' dediler, vergi verdiniz. Üstelik boğazınızdan keserek, borçlanarak verdiniz. Fabrikaları sattılar, arsaları sattılar, onu da kullandılar. Sonunda gittiler 420 milyar dolar borç aldılar, 17 yılda. O nedenle Trump biliyor neyin ne olduğunu. 'Dağıtacağım seni, perişan edeceğim' diyor. İlk tepki bizden geldi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiçbir güç tehdit edemez. Daha şu ana kadar AK Parti'den tık yok. Niye yok? Hangi gerekçeyle itiraz etmiyorlar? AK Partili kardeşlerimin bunu mutlaka ve mutlaka hafızalarının bir yerinde tutması lazım. Bu memleket sıradan bir memleket değildir, her taşının, toprağının altında şehit kanı vardır. Eğer tehdit ediliyorsan tepkini göstereceksin. Tepki göstermiyorsan çekileceksin o zaman. 'Çekildik izzeti ikbal ile babı hükümetten' demiş şair. Çekileceksin, yönetemiyorsan çekileceksin.""Benzine yüzde 32 zam geldi enflasyonumuz yüzde 9"Doların ve faizlerin yükseldiğini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, zamların da yağmur gibi yağdığını söyledi. Vatandaşın bu zulme layık olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"Eylül ayında sarımsaktaki artış yüzde 42, kabakta yüzde 30, salatalıkta yüzde 27. Resmi rakam ne? Yüzde 9. Millet buna inanacak sanıyorlar. Neden? Devlette liyakatı öldürdüler, bilen insanı değil kendilerine sadık insanı getirdiler. '9 diye açıkla' diyorlar, 9 diye açıklıyor. Doğalgaza bir yılda yüzde 57, elektriğe yüzde 56, benzine yüzde 32 zam geldi, enflasyonumuz yüzde 9, resmi rakam, millet de buna inanacak. Çaya bile yüzde 15 zam geldi. Şekere yüzde 16 zam geldi, ama enflasyonumuz yüzde 9. Resmi rakam öyle diyor... Daha dün trene ve postaya yüzde 20 zam geldi. Köprülere bir yılda gelen zam yüzde 165 ama enflasyonumuz yüzde 9. Tabii diyor 'yersen.' 'Ben bunu söylüyorum, yerseniz' diyor. Ama bu millet bunu yemeyecek, önümüzdeki seçimlerde bunu gösterecek, yüzde yüz buna inanıyorum, önümüzdeki seçimlerde gerekli dersi verecek.""Türkiye yokuş aşağı uçtu"Kırmızı et üreticilerinin maliyetlerinin yüzde 50 artmasına rağmen, satamama korkusu yüzünden ete zam yapamadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, kamyon, taksi, otobüs ve tır şoförlerine seslenmek istediğini söyledi. Özellikle kamyon şoförlerine seslenen Kılıçdaroğlu, onların sorunlarını sadece CHP'nin dile getirdiğini anlattı.Kılıçdaroğlu, "Direksiyon sallayan bütün şoförlerin hepsine sesleniyorum, sorununu, derdini biliyorum, nasıl çözülmesi gerektiğini de biliyorum. Bunun yolu seni düşünen siyasi iktidara oy vermektir, partiye oy vermektir. Ben CHP Genel Başkanı olarak sizlerin oyuna talibim, oyunuzu istiyorum, huzur için, bereket için istiyorum." açıklamasını yaptı.İktidarın düne kadar "vergiyi tabana yayacağız" derken zammı tabana yaydığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Hazineye para gidiyor da ne oluyor? Bu paralarla fabrika yapılsaydı böyle olur muydu? Nereye gitti paralar? Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; fabrikalar kapanıyor dışardan mercimek, nohut getiriyoruz, neden? Tek adam rejimine geçerken sarayda oturan zat bir yıl önce, 'siz bu kardeşinize yetikiyi verin, ondan sonra faizle, dolarla, şununla, bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Ekonomi şaha kalkacak, Türkiye'de uçacak' diyordu. Evet uçtu, Türkiye yokuş aşağı uçtu. Türkiye şaha kalktı mı? Hayır. Saray şaha kalktı, orada sorun yok. Ama 82 milyonun açlıktan nefesi kokuyor, perişanlıktan. Gidin ailelere bakın, mutfakta yangın var. Bütün bu tablo dururken saraydakiler bu sorunu çözmek için bir adım attılar mı? Bir kişi nasıl iş bulur diye çalıştılar mı?"Çiftçilere de seslenen Kılıçdaroğlu, iktidar partisi sözcülerinin bir dönem "traktörün deposunun yarısı sizden yarısı bizden" dediğini anımsattı."Allah aşkına traktörün deposunun yarısını aldınız mı? Söz vermişler ne oldu bu yarılar?" diye soran Kılıçdaroğlu, çiftçilerin perişan olduğunu öne sürdü.Buna karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çiftçilerin durumu çok iyi, Kılıçdaroğlu bunu doğru söylemiyor" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bana inanmıyorsan git Hatay'a, Şanlıurfa'ya. Gidemez." ifadelerini kullandı.İktidarın çiftçilere kanunen aktarmak zorunda olduğu parayı ödemediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, iktidarın Varlık Fonu'nu "yandaş" için kurduğunu öne sürdü.Kılıçdaroğlu, "Üç tane yandaş bir bina yapıyorlar. İstanbul Finans Merkezi diye. Bina yarıyken, 'iflas etmek üzereyiz bitiremiyoruz' diyorlar. Hemen koşuyorlar, 1 milyar 670 milyon lira para verip binayı satın alıp, onları kurtarıyorlar. Peki çiftçiyi niye kurtarmıyorsunuz? Esnafı niye kurtarmıyorsun? Paralar buralara gidiyor?" dedi.15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir vakıf kurularak, şehit yakınları ve gazilerin ihtiyaçları için kampanya yapıldığını ve 100 milyon dolar para toplandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Aradan bu kadar süre geçti, bu para nereye gitti? Hani 15 Temmuz gazileri var, şehit yakınları var, zaman zaman bizi eleştirirler, bizi eleştirmelerine rağmen, onların hakkını savunan tek parti biziz." şeklinde konuştu.(Sürecek)