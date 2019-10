CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta kabul edilerek yasalaşan ilk kanun paketine ilişkin "Adalet konusundaki düzenleme kabul edildi ama bu ' Türkiye 'ye adalet geldi.' anlamında değil. Adaleti mumla arıyoruz. Adaleti buluncaya kadar da bizim mücadelemiz devam edecek." dedi.Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.CHP'lilerin, tüm yurttaşların sorunlarının çözümü için çabaladıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, siyaseti saygın kılmak, toplumun sorunlarına çözüm üretmek için toplumu dinleyeceklerini söyledi."Partisinin siyaseti köşeyi dönmek için değil halka hizmet için yaptığına" işaret eden Kılıçdaroğlu, hak ve hukuk arayanların hakkının teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.Kılıçdaroğlu, bundan 5 yıl önce Soma'da 301 işçinin yerin binlerce metre altında hayatını kaybettiğini anımsatarak, o dönem bütün Türkiye'nin söz konusu işçilerin ailelerinin sorunlarının çözümü için kucaklaştığını anlattı.Soma'daki işçilere yönelik verilen sözlerin bir kısmının unutulduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bu işçilerin "Bize söz verdiler, 5 yıl sonunda zaman aşımına uğrayacak. Hak talebinde bulunamayacağız. Bir çare kalıyor, yürüyelim." dediklerini ve yürümeye başladıklarını belirtti.Kılıçdaroğlu, Soma işçileriyle kimsenin ilgilenmediğini ileri sürerek, şöyle devam etti:"Bizim işçilerin hakkına, hukukuna sahip çıkmamız lazım. 18 gündür yağmurun, karın altında, çamurun içinde bekliyorlar. Haklarını istiyorlar. Şu ana kadar onların hakları teslim edilmedi. 'Ankara'ya yürümeye meraklı değiliz, kimseden sadaka istemiyoruz, sadece hakkımızı istiyoruz. Tazminatlarımız tamamen ödenene kadar buradan kalkmayacağız. Bize söz verdiler, yine söz veriyorlar, kararlıyız, söz değil haklarımızı istiyoruz.' diyorlar. Somalı kardeşlerimizin hakları teslim edilinceye kadar onların hakkını ve hukukunu biz savunacağız ve yanlarında olacağız.""Nereye gitti bu paralar?"Kemal Kılıçdaroğlu, hangi inanç veya yaşam tarzından olursa olsun herkesin şehitler için vicdanının sesini dinlediğini dile getirdi."Şehitler hepimizin ortak acıları, ortak onurlarıdır." diyen Kılıçdaroğlu, şehitlerin hakkını ve hukukunu her zaman ve her ortamda savunduğunu vurguladı.Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar için toplanan 309 milyon liranın akıbetini hükümete defalarca sorduğunu, son 3 haftadır da tekrar buna ilişkin sorular yönelttiğini hatırlattı.Söz konusu yardım tutarının, 15 Temmuz şehitlerinin ailesi ve gazilerin sorunlarının çözümü için önemli bir kaynak olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Nereye gitti bu paralar? Vakfın adresi yok. Grubumuzun basın danışmanı CİMER'e sormuş: vakfın adresi nedir, yönetim kurulunda kimler vardır? Çalışma Bakanlığı bunu İçişleri Bakanlığına göndermiş. Oysa vakfeden Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Şehitlerimizin hakkını savunmak bir insanlık görevidir. Şehitlerin, gazilerin hakkını son kuruşuna kadar soracağım. Bu benim ve sizin namus borcudur. Ta ki o paraların ne olduğunu açıklayıncaya kadar. 15 Temmuz üzerine güzel laflar ederler, bayram kabul ederler, 15 Temmuz için para topladın. Nerede bu para? Cevap yok."Kılıçdaroğlu, söz konusu paraya ilişkin soru sormasının istenmediğini ileri sürerek, "Şehidin, gazinin hakkını, hukukunu savunmayacağım da kimin hakkını, hukukunu savunacağım? Para yiyenlerin mi? Kim aldı bu paraları? Nereye harcadınız bu paraları? Benim hakkım var, tüyü bitmemiş yetimin de hakkı var. Ben o hakkı sonuna kadar savunacağım." ifadelerini kullandı."Bunun adı işkencedir"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sakarya'daki Tank Palet fabrikasının ihalesiz Katar ordusuna verildiğini" iddia ederek, bu konuya ilişkin sorularına hükümet tarafından cevap verilmediğini öne sürdü.Kılıçdaroğlu, "Ordumuzu görüyorsunuz, destanlar yazıyor ama Sakarya'daki Tank Palet fabrikası Katarlılar'ın elinde. Hangi gerekçeyle?" diye konuştu.TBMM Genel Kurulunda geçen hafta kabul edilerek yasalaşan Yargı Reformu'nun ilk paketine ilişkin de Kılıçdaroğlu, "Adalet konusundaki düzenleme kabul edildi ama bu 'Türkiye'ye adalet geldi.' anlamında değil. Adaleti mumla arıyoruz. Adaleti buluncaya kadar da bizim mücadelemiz devam edecek. Adalet bu ülkeye gelinceye kadar birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Söz konusu yargı paketinin kabul edilerek yasalaşmasına rağmen şafak vakti evlerin basıldığını ve tutuklamaların yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bunun adı işkencedir. Adalet böyle bir şey değildir. Adalet, savcı soruşturma açabilir, açar telefonu 'şu saatte gelin.' diyebilir. Neden şafak baskını? Ailenin, küçücük çocukların önünde bir babaya ters kelepçe takılması hangi adalette, vicdanda vardır? O çocukların babalarına ters kelepçe takıldığını görmeleri adalet midir, ahlaki midir? Biz buna isyan ediyoruz." sözlerini sarf etti.Kılıçdaroğlu, Türkiye'de hala yasaklar bulunduğunu, Demokrasi İçin Birlik Platformu ile Hrant Dink Vakfı tarafından yapılmak istenilen toplantılara izin verilmediğini ileri sürdü.Türkiye'de düşünce açıklamanın suç sayıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Demokrasi diyoruz, düşünce açıklamak da suç oldu bu ülkede. Hangi adalet, hangi reformdan bahsediyoruz biz? Yargı bağımsızlığı olmadan, hakimin vicdanı olmadan bir ülkeye adalet gelmez. Hakim, talimatı saraydan alırsa o ülkeye adalet gelmez. Kanun falan bunların hepsi hikayedir. Önemli olan hakimin vicdanıdır, hukukun üstünlüğüdür, insan haklarıdır." ifadelerini kullandı."FETÖ borsası kuruldu"CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir yılda 26 bin 115 kişiye "cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma, 4 bin 887 kişiye de dava açıldığını kaydederek, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanı tarafsız mı? Hayır. AK Parti'nin Genel Başkanı. AK Parti'nin Genel Başkanı'nı eleştirmeyecek miyim, 'Yanlış yapıyorsun' demeyecek miyim? Tarafsız kalsın, namusu üzerine yemin etti. Tarafsız kalacaksan başımın üzerinde yerin var. Ama bir partinin genel başkanıysan eleştiriyi hak ediyorsun. Beni de eleştiriyorlar. Diğer siyasi parti genel başkanları da eleştirilir. En sert şekilde eleştirilir, hakarete varmamak koşuluyla. Vatandaş düşüncesini, beğensek de beğenmesek de açıklamak zorundadır."Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararnamelerle 125 bin 687 kişinin devletten ihraç edildiğini belirterek, şunları kaydetti:"Arkasından FETÖ borsası kuruldu. Parası olan, iyi mevkilerde siyasi akrabası, damadı olanlar, kayınpederi olanlar dışarıya, garibanlar içeri. 125 bin kişi hakkında ihraç kararı verildi ama 152 bin 399 kişinin de gizli soruşturması şimdilik devam ediyor. Paran varsa hiç korkmayacaksın. Öğleden sonra Pensilvanya'ya gidip gelebilir, FETÖ'nün başkanıyla görüşebilirsin. Paran varsa hiçbir şey olmaz, kimse sana dokunmaz. Paran yoksa içeri. Bank Asya'nın önünden mi geçtin? Yakalar içeri atarlar."Haksız yere hapiste olan avukatlar, aydınlar, yazarlar, askeri öğrenciler ve garibanların bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Durumu iyi olan, parası olan ve sarayın avukatını tutanlar ise dışarıda. Hatta savcı, onlar hakkında soruşturma bile açmıyor. Açarsa yerinden olacak. Erdoğan'ın avukatları ne zamandan beri Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu etkilemeye, hakim, savcı tayin etmeye başladı? O koltuklarda otururken rahatsız olmuyor musunuz? Ben vicdanen rahatsız oluyorum. Siz onların taleplerini, sarayın talebi gibi derhal yerine getiriyorsunuz." iddialarında bulundu."Demokrasiye aykırıdır"Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasilerde seçimin, milletin iradesi olduğuna işaret ederek, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının yerlerine kayyum atandığını, belediye meclislerinin başkan seçmesine izin verilmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"O zaman bu seçimi niye yaptınız? Bu belediye başkanları iyi hal kağıdı aldılar. 'YSK seçime girebilir.' diye karar verdi. Şimdi neden açığa alıyorsunuz? 'Suçlular'. Niye suç üstü yapmıyorsun? İstihbarat örgütün, polisin, askerin var. Suç üstü yap, terör örgütüne destek veriyorsa anında yakala, kimse sana bir şey diyemez. Bu yetmedi şimdi Kayapınar, Kocaköy, Bismil ve Erciş belediye başkanları da açığa alındı ve yerlerine kayyum atandı. Demokrasiye aykırıdır."Daha önce Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının görevlerinden ayrılmalarına da tepki gösterdiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Bizim çizgimiz demokrasi, adalet çizgisidir. Demokrasi sadece bizim için değil, herkes için geçerli olmak zorunda. Milletin iradesine, verdiği oya herkesin saygı göstermesi lazım." diye konuştu.Adaletin olmadığı yerde kimsenin can ve mal güvenliği bulunmadığına işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Herkesin evi hemen basılabilir, hemen gözaltına alınabilir, dosyasına gizlilik kararı konulur. Avukatınız bile hangi gerekçeyle göz altına alındığınızı öğrenemez. Aylarca, hatta yıllarca hapiste kalırsınız. Sonra derler ki 'Pardon, yanlışlıkla içeri atmışız.' Bu mudur adalet, bu milletin vicdanı yok mu?"Adaletin herkes için olduğu bir yerde ekonominin de iyi olacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bunun gerçekleşmediğini ileri sürdü.(Sürecek)