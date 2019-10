CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'un mektubuna ilişkin, "Hiçbir şekilde diplomatik teamüllere uymayan ve hakaret dolu ifadeler içeren bu mektubu, 'bu üslup kabul edilemez' diyerek neden iade etmediniz?" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok." dediğini savunan Kılıçdaroğlu, bunun saray için doğru olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "saraydakilerin bir eli yağda, bir eli balda lale devrini yaşadığını, onların işe gerek duymadığını, ihale almanın yeterli olduğunu" iddia etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, anayasanın 49. maddesinde, "Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır." hükmünün yer aldığını anımsattı.

Bu önlemlerin hiçbirinin alınmadığını, işsizliğin, ağır bir fatura olarak 82 milyonun önünde durduğunu, saraydakilerin ise işsizlik çekmediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Hepsinin keyfi yerinde. Saray sosyetesinin, bir annenin, babanın, çocuğun işsiz olması halinde mutfaktaki yangından haberleri var mı? Hangi şartlarda bu aileler geçiniyor haberleri var mı?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, üç gençten birinin işsiz olduğunu, işsiz sayısının 8 milyonu aştığını ifade ederek, sosyal devletin, fakir fukarayla ilgilenen, gelir dağılımını dengeleyen, istihdam alanı yaratan, işinden olana işsizlik sigortasından düzenli aylık veren devlet olduğunu söyledi.

Çalışanların yüzde 36'sının kayıt dışı olduğunu, bununla mücadele edilmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Sosyete damat var; 'Hane başına düşen gelir 3 kat arttı' diyor. Millet işsizlikten bunalmış vaziyette. İntihar eden sanayiciler, kepenk kapatan esnaf, borç batağında işsiz, kendini yakan işsiz var, millet 5 kuruşa muhtaç hale geldi; 'Hane başına düşen gelir 3 kat arttı...' diyor. Sarayınki çok artmıştır biliyorum. Para her taraftan fışkırıyor." diye konuştu.

-"Tefecilere yuları kaptırdılar"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ülke üretmez, borçla geçinirse ABD Başkanı Donald Trump'un tweetlerine muhatap olur. 'Seni mahvederim' diyor. Çünkü borç almadan ayakta duramıyorsun. 82 milyonu tefeciye teslim ettiler. Tefecilere, milyar dolar faiz ödendi. Onunla fabrika kurulsaydı, on binlerce kişi iş sahibi olacaktı, Türkiye üretecekti, kazanacaktı, her alanda söz sahibi olacaktı; hiçbir devlet başkanı da kalkıp Türkiye Cumhuriyeti'ni, ekonomisi üzerinden vurmayacaktı, eleştirmeyecekti. Yuları tefecilere kaptırdılar. Kaptırırsan, atın nereye gideceğini yuları elinde tutan gösterir.

Bütün bunlar ortada dururken bunların uğraştığı iki şey var; 'Arabanızda sigara içmeyeceksiniz' diyor. Sana ne kardeşim, araba benim, sigara içerim veya içmem. 'Alışveriş yaparken naylon poşet için ayrıca para vereceksin'. Senin başka bir derdin yok mu? Milletin mutfağında yangın var bunların yangına buldukları çözüm bu. Şimdi tutturdular 'Sigara haramdır' diye. Millet, sigara içmese senin bütçedeki açık daha da artar. Ayrıca o beyefendi haramın ne olduğunu bilmez. Kul hakkı yiyen adamdan, haram anlaşılmaz. "

-"82 milyon vatandaşın cebinden kahramanlık edebiyatı"

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah Türbesi'ni, kendi topraklarından kaçırmak zorunda kaldıklarını, bunun utanılacak bir olay olduğunu ancak ar damarı olanın utanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, kendi toprağından kaçan adamın ne zamandan beri kahraman olduğunu hala öğrenemediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Suriyelilere 40 milyar dolar harcandığını ifade ederek, "Yetmemiş, beyefendi hala 'Gerekirse 40 milyar dolar daha harcarız' diyor. Buyur harca; o ödemiyor ki; saray da ödemiyor. Kim ödeyecek 82 milyon vatandaş ödeyecek. 82 milyon vatandaşın cebinden kahramanlık edebiyatı yapıyor. Zaten saray, kara delik, para yutuyor ha bire." dedi.

İzlenen dış politikanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarının sıfırlandığını gösterdiğini öne süren Kılıçdaroğlu, mütekabiliyet ilkesine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü'nün, Lozan Anlaşması için gittiği Lozan'da toplantı yapılacak salona girdiğinde, kendisine tahsis edilen koltuğun diğerlerinden küçük olduğunu fark ettiğini, aynı koltuktan bulunduğunda görüşmelere devam edeceğini söyleyerek salondan çıktığını anlattı. Kılıçdaroğlu, "Sadece koltuk üzerinden; bu ülkenin kuruluşundaki onuru, haysiyeti, şerefi görüyor musunuz? Mütekabiliyet budur." dedi.

-"Beni rahatsız ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gazetecilerin 16 Ekim'deki, "Amerikadan heyet geldi, görüşecek misiniz?" sorusuna, "Ben dimdik ayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiğinde konuşurum?" karşılığını verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, "Görüşecek", Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, "Cumhurbaşkanı yarın ABD Başkan Yardımcısı'nı kabul edecek." dediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin, Erdoğan'ın değil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın mevkidaşı olduğunu belirtti.

"Daha acı olan ise şu fotoğraf." diyerek Erdoğan'ın Pence ile görüşmesine yönelik bir fotoğrafı gösteren Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı forsunun önüde, ikisi eşit pozisyonda oturuyorlar. Bu Erdoğan'ı rahatsız etmeyebilir ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor. AK Partili kardeşlerime soruyorum; bu ülke sınırları kanla, gözyaşıyla çizildi. Bu ülke milli kurtuluş savaşını veren ülkedir. Mütekabiliyet denilen kural vardır. Bir başkan yardımcısı, başkan ile aynı pozisyonda oturuyor. Oturması gereken yer Fuat Oktay'ın karşısıdır. Ama Erdoğan, onu yanına alıyor. Neden; ezik." diye konuştu.

-"Aslan kesilmesini beklerdik"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, "Trump ile görüşürüm" demesine rağmen heyetle görüştüğünü, "ABD, terör örgütünün sözcülüğünü yapamaz" gibi bir cümle kurduğunu ancak masaya oturduğunu, PYD'ye, sürekli telefonla bütün görüşmelerin aktarıldığını, bu arada, "Senin, çocuklarının, ailenin mal varlığını araştıracağız." diye sopa gösterildiğini iddia etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Hani Erdoğan çıkıyor ya bazen aslan kesiliyor; aslan kesilmesini beklerdik. 'Ey Trump sen benim, ailemin, çocuklarım mal varlığını mı araştıracaksın, araştırmazsan namertsin. Araştırmazsan namertsin, verilmeyecek tek kuruş hesabım yoktur. Hesap vereceksem Türk milletine hesap veririm.' diyecekti. Bunu söylemedi. " dedi.

-"Bunları nasıl yediniz, yuttunuz?"

Trump'un, bir milleti, bir toplumu aşağılayan dille kaleme alınmış bir mektup gönderdiğini, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daha önce böyle bir mektup gelmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bizi bu kadar aşağılayan bir mektup gelmemiştir. Johnson'un mektubunu, İnönü'nün cevabını hatırlıyorsunuz. İnönü, 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye o dünyada yerini alır' diyordu. Allah aşkına söyler misiniz bu mektubu nasıl hazmettiler, nasıl içlerine sindirdiler? Hangi kozları var ABD'nin elinde ki bunu yalayıp, yuttular. Mal varlığıyla ilgili mi başka birşey mi nedir Allah aşkına? Mektupta, Trump, 'Sorunlarını çözmek için çok uğraştım' diyor Erdoğan'a. Hangi sorunları özel, ailevi, finansal sorunlar mı? Açıkça tehdit ediyor. Bu mektup ortaya çıktı, bekledik herkes tepki gösterecek. Bütün partiler tepki gösterdi sadece AK Parti'de tık yok, Erdoğan ne diyecek diye bekliyorlar. Bunları nasıl yediniz, yuttunuz, adamda mide olur. Erdoğan, 18'inde açıklama yapıyor; 'Bu konuyu bugünkü meselemiz, önceliğimiz olarak görmüyoruz.' diyor. Göremezsin çünkü mal varlığınla gebesin. O mektup, bütün dünya arşivlerine girdi. Yenilecek, yutulacak bir mektup değil.

Ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim: Siz hemen hemen her konuşmanızda Türk milletinin haysiyetinden söz edersiniz. MHP'nin düştüğü hali görüyor musunuz? Hangi şeref, onur? Türkiye'nin itibarı yerlerde sürükleniyor, olmadık eleştiri, hakaretler geliyor, sizin yöneticileriniz bu hakaretleri yapanlara karşı sessiz duruyorlar. Milliyetçilik o değil, milliyetçiliği biz yapıyoruz. Devrimciliği, halkçılığı, cumhuriyetçiliği, demokrasiyi de biz yapıyoruz. Tepki vermesi gereken kişi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden kişidir. Ülkücü kardeşim sana sesleniyorum; bu memleketin şan, şeref, onurundan yanaysan, samimi olarak bu ülkenin milliyetçisiysen bunlara beş para bırakmayacaksın, bunlara söz bırakmayacaksın, bunlara alet olmayacaksın, bunların ipiyle kuyuya inmeyeceksin."

-7 soru

Anayasanın 104. maddesine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu beyefendi asla cumhurbaşkanı değil. Benim de cumhurbaşkanım değil, bu ülkeyi, vatanını ve bayrağını sevenlerin cumhurbaşkanı değil. Senin mal varlığın üzerinden tehdit ediliyorsun. Çıkıp desene, 'Benim mal varlığım açıktır, ben bunu beyan ettim. Dünyanın neresinde bana ve aileme ait beş kuruş bulursanız, ben hesabını veririm." diyeceksin. Diyemiyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın mektuba ilişkin hala sessizliğini koruduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 7 soru yöneltti. Kılıçdaroğlu, şu soruları sordu:

"Hiçbir şekilde diplomatik teamüllere uymayan ve hakaret dolu ifadeler içeren bu mektubu 'bu üslup kabul edilemez' diyerek neden iade etmediniz? Okuduğunuzda bu ifadeleri nasıl hazmettiniz? Neden ve hangi korku, endişe ve ruh haliyle bu mektubu kabul ettiniz? Hakaretler içeren mektubu anında iade etmediğiniz gibi, kamuoyundan da gizlediniz. Neden?Bu mektubu Amerikalılar kamuoyuna duyurmasaydı üstünü örtecek, sessiz mi kalacaktınız? Hakaretler içeren mektubun üstünü artık örtemeyeceğinize göre, milletin onurunu nasıl kurtaracak ve bu yakışıksız üsluba Türkiye ve ABD arşivlerine girecek şekilde nasıl cevap vereceksiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının anayasal görevidir. 82 milyonun huzurunda ettiğiniz yemini hatırlıyor musunuz? Ettiğiniz yeminde bahsi geçen namus ve şeref kavramları sizin için neyi ifade etmektedir?"

(Bitti)

Kaynak: AA