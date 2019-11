CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerini anımsatarak, "Bay Kemal olmak için egemen güçlerin karşısında onurlu bir insan gibi duracaksın, elin harama uzanmayacak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceksin, rüşvet alan adamı büyükelçi tayin etmeyeceksin, mal varlığının hesabını bütün dünyanın önünde vereceksin. Bay Kemal olmak kolay değildir. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin bir bölümünde ABD'li senatörlerin de yer almasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sen senatörlerle konuşacaksan, onun yeri Beyaz Saray değil, senatodur. Gidersin oraya. Trump büyük bir keyifle izliyor. Onlar her türlü soruyu soruyorlar. Oturuşları, davranışları, konuşmaları beni rahatsız ediyor. Ama onu etmiyor çünkü yuları kaptırmış." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Trump'ın ortak basın toplantısına da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Giderken havuz medyasını da götürmüş oraya tabii. Sözde gazeteciler bunlar. Erdoğan ne diyecek, onu yazıyorlar. Hatta geçenlerde birisi bir açıklama yaptı; 'Havuz medyası, bir gün sonra yayınlanacak gazetelerin ilk sayfalarını bana gönderiyordu. Sen bak, bunu yayınlayacağız. Bir şey ilave edelim mi? Çıkaralım mı?' Bu hale düşmüş bir şey. Onlardan birisi de sözde soru soruyor. Erdoğan ile terörist dediğimiz kişiyi eşitliyor. Trump, 'Gazeteci olduğundan emin misin?' diye soruyor. 'Türkiye hükümeti için çalışıyor olmayasın?' diyor. Sevgili Trump, Türkiye hükümeti yok çünkü hükümeti kaldırdılar. Türkiye'de kabine var. Bu da o kabine için çalışan biri. Gazeteci falan değil. Ne gazetecisi?"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ana muhalefetin Suriyeli sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini söylediğini aktararak, "CHP iktidar olduğunda Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye göndereceğiz. 4 milyon Suriyeli'ye de hayırlı olsun." dedi.

Erdoğan'ın "Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmeyeceğine yönelik açıklamasının, Trump'ın talimatıyla gerçekleştiğini" iddia eden Kılıçdaroğlu, "Senin Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını savunan bir kişi olduğuna artık inanmıyorum. Egemen güçlerin Türkiye'deki temsilcisisin sen. Türkiye'nin hangi çıkarını korudun? Senin Ortadoğu bataklığında işin neydi? Sonra kalktın sıkışınca 'bizi yalnız bıraktılar.' dedin. Sordum, şu ana kadar cevap yok. Unutmayacağız. Özellikle AK Partili kardeşlerimin unutmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini ancak bu sırada Suriye'yi Beşşar Esed ve AB'den finans sağlayarak onaracaklarını söyledi.

CHP'nin üç adım ötesini düşünerek söylemlerde bulunduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Boşuna mı 'Beşşar Esed ile otur konuş.' diyorum. Sana yol gösteriyorum. Şimdi konuşacaksın, elin mahkum zaten." ifadesini kullandı.

"Bir avuç yandaş kar edecek"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işsizlik rakamlarının "felaket durumda" olduğunu savundu.

"Sosyete damat" olarak nitelendirdiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istihdam konusundaki açıklamalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak '2,5 milyon istihdam yaratacağım.' diyor 8 milyonu aşkın işsiz doğuyor. Normal demokrasilerde olsa bu siyasetçinin istifa etmesi lazım. Bizde istifa etmez çünkü ar damarı yok. Ar damarı olan birisi utanır, sıkılır. 'Boyumuzu aşan bu lafı ettik, hiçbirisini yerine getiremedik. İstifa edeyim, ayrılayım, verdiğim sözü tutmadım.' denir. Bırakın istihdam yaratmayı, geniş tanımıyla 8 milyonu aşkın işsiz var." diye konuştu.

AK Partili ve ülkücü vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "iktidarın 2002-2019 döneminde Londra'daki bir avuç tefeciye milletin, fakirin fukaranın vergileriyle 173 milyar dolar faiz ödediğini", öte yandan Sakarya'daki tank palet fabrikasını bedava verdiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, parti olarak şehir hastanelerinin bütçeye yük getireceği yönünde eleştirileri dile getirdiklerini anımsatarak, "Erdoğan 'Halkımıza hizmet etmek için zarar ediyorsak, varsın zarar edelim.' diyor. Ben 'zarar ediyorlar' dediğim zaman 'Bu hastaneler için devletin bütçesinden beş kuruş çıkmıyor.' diyordu. Kim yalan, kim doğru söylüyor? Bu, bütçeye büyük yük getirecek, dedim." ifadelerini kullandı.

Şehir hastanelerinin bütçeye bu yıl 3,7 milyar, gelecek 3 yıl ise 49 milyar liralık yük getireceğini anlatan Kılıçdaroğlu, şehir hastanelerinden vatandaşın zarar edeceğini, ancak "bir avuç yandaşın" kar edeceğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Yüzünüze gözünüze dursun. Yazık günah değil mi? Bir grubu, bir avuç insanı zengin etmek için 82 milyonu perişan ediyorsunuz." diye konuştu.

"Söylediklerinin tamamı yalan"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Normaldir eleştirmesi ama söylediklerinin tamamı yalan, benim söylediklerimin tamamı doğru." dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın emekli aylıklarını emeklilerin insani şekilde yaşayacakları bir seviyeye çıkardıklarını belirttiğini anımsatarak, "Ben biliyorum bu hayat standardına kim sahip, sen Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı emekli aylığı alıyorsun, Cumhurbaşkanlığı aylığı alıyorsun. Keyfin yerinde, hayat standardın İsviçre koşullarında. Gariban emekliye 'Senin hayat seviyeni insani koşullara çektik.' diyorsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir emekli aylığının 1000 liranın altında olmadığı yönündeki açıklamasını da hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bir kanun getirdiler, en düşük emekli aylığını 1000 liranın üstüne çıkardılar ama hala 1000 liranın altında emekli aylığı alanlar var." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Bay Kemal'e 5 tane koyun teslim edin, kaybeder.' dediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay Kemal, vatanını ve milletini seven bir kişidir. Bay Kemal olmak için egemen güçlerin karşısında onurlu bir insan gibi duracaksın, elin harama uzanmayacak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceksin, rüşvet alan adamı büyükelçi tayin etmeyeceksin, mal varlığının hesabını bütün dünyanın önünde vereceksin. Bay Kemal olmak kolay değildir. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir. Her onurlu insan, bir Bay Kemal'dir."

Türkiye'de yoksulluk sınırının 6 bin 705 lira olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, bu tutarda emekli aylığı alanların sayısını sordu. Yüzde 90'dan fazla emeklinin yoksulluk sınırının altında yaşam sürdüğünü belirten Kılıçdaroğlu, öte yandan asgari ücretin açlık sınırının altında bulunduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, 8 milyon 647 bin 283 kişinin aylık gelirinin 673 liranın altında olduğunu öne sürerek, "Hangi refahtan söz ediyorsun sen? Saray sosyetesine bakıyor, herkesin durumu iyi. Emekli perişan. 1000 liranın altında aylık alan emekli, dul ve yetim sayısı 847 bin 643 kişi. Ben söylemiyorum, Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıtlarında var. Erdoğan şunu unutmasın; ben doğruları söylüyorum, senin çevrendekiler seni kandırıyor. Zaten her önüne gelen kandırdı ya." diye konuştu.

"Faiz ödemek için bile borçlanmak zorundasın"

Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetenin emekli aylıklarına ilişkin manşetini göstererek, Türkiye'de, açlık sınırı olan 2 bin 58 liranın altında gelire sahip 6 milyon 850 bin 513 vatandaş bulunduğunu söyledi.

"Sarayın Türkiye gerçeklerinden koptuğunu" öne süren Kılıçdaroğlu, iktidarın iğneden ipliğe her şeye zam yaparken vatandaşın ekonomik sıkıntılarını görmezden geldiğini savundu.

İktidarın 82 milyonu tefecilere çalışır hale getirdiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Yuları kaptırmışsın. Faiz ödemek için bile borçlanmak zorundasın. Memleketi ne hale getirdiğinin farkında mısın sen?" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu'na beş tane koyun teslim edin, inanın kaybeder." sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Erdoğan milleti koyun sürüsü gibi görüyor. Padişah için millet kavramı yoktur, teba vardır, herkes kulu ve kölesidir. Dolayısıyla vatandaşların tamamı koyun gibidir. Bu gelenek oradan geliyor. 'Koyun teslim etseniz, yönetemez.' diyor. Sen devleti ne hale getirdiğinin, bu milleti nasıl perişan ettiğinin farkında mısın? 8 milyon işsiz yarattın, 6 milyon kişi açlık sınırının altında yaşıyor, insanlar çöp konteynırlarında karınlarını doyuruyorlar farkında mısın? İşsizlikten kendilerini yakanlar, intihar edenler var, çocuğuna harçlık veremediği için kendisini asan baba var, farkında mısın?"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlara yönelik açıklamalarına da değinerek, şöyle devam etti:

"Bilgiye bak, Allah aşkına. Kim veriyor bu bilgileri, hayret ediyorum. EYT'liler için 'İskandinav ülkeleri bu yüzden battı.' diyor. Biz de çıkardık İskandinav ülkeleri nasıl batmış. Norveç'te kişi başına gelir 78 bin dolar, batan ülkeye bakın. Kişi başına gelir İzlanda'da da 67 bin dolar, İsveç'te 51 bin dolar, Finlandiya'da 48 bin dolar, Türkiye'de sadece 9 bin dolar. 'Biz çok iyiyiz, emeklilerimiz insani yaşamı yakalamışlar ama yılda 78 bin dolar geliri olan perişan olmuş. Bunu halkın, miting meydanında söylüyor. Senin danışmanların yok mu? Birisi dönüp de 'Bu kuzey ülkeleri dünyanın en mutlu ülkeleri. Burada en uzun süre yaşayan insanlar var. Bu uluslararası istatistiklere bakmıyor musun?' dahi demiyor, diyemiyor, korkuyor. Niçin? Erdoğan'ın gazabına uğrarız diye. Onun hoşuna gidecek şeyleri söylüyorlar. Sevgili Erdoğan gözlerinden öpüyorum, unutma sana doğruları söyleyen tek insan benim."

"Sefalet endeksinde 4. sıradayız"

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın sosyal güvenlik düzenlemelerinin 2008 yılından sonra emekli olanların daha az aylık almalarına neden olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Daha az para veriyorsun, hayat standardı yükseliyor. Kafa tersinden çalışınca böyle bir tablo çıkıyor ortaya." ifadelerini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanların, daha düşük emekli aylığı almamak için çalışmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın bundan haberi vallahi yoktur? Yaptığı işin ne kadar kötü olduğundan haberi yoktur." dedi.

Türkiye'nin "sefalet endeksinde" 4. sırada yer aldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Gerçekleri söyleyeceğim Türkiye huzura kavuşuncaya kadar. Aile sigortasını getireceğiz. Hiç kimsenin aç yatmasına, hiçbir çocuğun yatağa aç girmesine izin vermeyeceğiz. Bütün Türkiye'yi kucaklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

