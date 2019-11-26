CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının günlerdir CHP'yi tartıştığını ifade ederek, "Nerede bir adam buldularsa, 'Gelin kardeşim, CHP'yi tartışacağız.' Tartıştın da ne oldu, CHP kapı gibi duruyor burada." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, çiftçilerin sorunlarına değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. Tarım Orman Şurası'nda, "CHP Genel Başkanı'nın sürekli istismar ettiği buğday konusunda, göreve geldiğimizde üretimimiz iç talebi dahi karşılayamazken şimdi yüzde 112 gibi çok büyük bir oranı yakaladık. Buğdayı göster, tanımaz." dediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, kendisinin buğdayı çok iyi tanıdığını dile getirerek, "Vallahi senin tanıyacağın konusunda benim endişem var. Çünkü ben ekmeği yiyorum, sen badem unuyla besleniyorsun. Badem unuyla beslenen bir adam buğdayı tanımaz. Ben buğdayı da çiftçiye de bilirim. Kendi toprağına, kendi halkına, vatandaşına o kadar yabancılaşmış ki toprağa basarken bile ayakkabısı kirlenmesin diye galoş giyiyor. Sen buğdayı çoktan unuttun." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2002'de 294 kilogram olan kişi başına düşen buğday üretiminin 2018'de 244 kilograma kadar indiğini ifade ederek, "Erdoğan'ın bundan haberi var mı, yok. Yukarıda paralel devlet kurmuş. Paralel devlet ne veriyorsa, o çerçevede kalkıp konuşuyor." dedi.

Tarım Kanunu'na göre bugüne kadar çiftçiye 317 milyar 760 milyon lira ödenmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, ancak 140 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

-"İki elim iki yakanda olacak"

İşsizliğin ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, İzmir'de bir tesis açılışında genç bir kadının yanlarına gelerek çocuk gibi ağladığını, "Açım, çocuklarım aç, ne olursunuz iş." dediğini anlattı. Kılıçdaroğlu, "Böyle bir tabloyu acaba saraydakiler biliyor mu? İşsizliğin ne olduğunu, bütün kötülüklerin anası olduğunu, işsiz bir insanın ruh yapısını, işsiz bir insanın bütün kötülüklere açık olacağını, işsiz bir anne, baba, evladın aynı evde nasıl dram yaşadığını, işsiz bir babanın okula giden çocuğa harçlık verememesinin ruh halinde nasıl deprem yarattığını biliyorlar mı?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, 17 yıldır ülkeyi yönetenlerin, cumhuriyet tarihinin en büyük işsizliğinden sorumlu olduğunu savundu.

İşsizlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Önümüzde seçimler olur sandığa gidersen, bu sarayda oturanlara oy verirsen iki elim, iki yakanda olacak. Ben senin çocuğunun hakkını, hukukunu koruyorum, sen gideceksin onlara oy vereceksin, sonra bana iş diyeceksin. Beyefendilerin keyfi yerinde, orada işsizlik diye bir şey yok; paralar gırla, onlar Türk lirasını da unuttular, hepsinin cebi dolar dolu. İşsizlik, senin çocuğun için. Buna hepimizin isyan etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, vergiye, cezalara, harçlara yüzde 22,58 zam yapıldığını anımsatarak, asgari ücrete de en az yüzde 22,58 zam yapılması ve refahtan da bir miktar pay verilmesi gerektiğini vurguladı.

İşsizliği, "felaket" diye nitelendiren Kılıçdaroğlu, Evrensel gazetesinin bir haber yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen halk gününde iş istemek için belediye başkanı ile görüşmek isteyen bir kişinin güvenlik görevlisi tarafından dövüldüğünü iddia ederek, "Böyle bir olay, CHP'li belediyede olsaydı, bütün havuz medyası, bütün televizyon kanalları günün 24 saattinde bunu verirlerdi. Şimdi kim veriyor; veremiyorlar. Televizyon kanalları, oturdular CHP'yi günler günü tartıştılar. Nerede bir adam buldularsa, 'gelin kardeşim, CHP'yi tartışacağız.' Tartıştın da ne oldu, CHP kapı gibi duruyor burada." diye konuştu.

İcra dairelerinde 21 milyon dosya bulunduğunu, vatandaşın borç batağında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, aylık geliri kişi başına 673 liranın altında 8 milyon 647 bin 283 kişi olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, buna yönelik SGK'nin internet sitesinden alınan Eylül 2019 tarihli bir tabloyu gösterdi.

-"Saniyede 3 bin 362 lira faiz"

Söyleyeceği rakamları sadece AK Parti'ye oy verenler için açıklayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet, Erdoğan hükümeti ne kadar faiz ödüyor? 2019'un 10 ayında ne kadar faiz ödendi? 1 saniyede ödenen faiz 3 bin 362 lira, dolar bazında 596 dolar. 1 dakikada 201 bin 735 lira, dolar bazında 35 bin 768 dolar, 1 saatte 12 milyon 104 bin 140 lira, dolar bazında 2 milyon 146 bin 124 dolar, 1 günde 298 milyon 499 bin 365 lira, dolar bazında 51 milyon 506 bin 979 dolar faiz ödüyor Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi. Ayda ödenen faiz 8 milyar 714 milyon 980 bin 800 lira, dolar bazında 1 milyar 545 milyon 209 bin 370 dolar faiz ödeniyor. AK Parti'ye oy verenler kardeşlerim bu rakamları hafızalarının ve vicdanlarının bir yerinde tutsunlar. Fakir fukaranın paralarının nerelere harcandığını görsünler. Borçlanma Genel Müdürlüğü niçin kuruldu? Öyle bir borç aldılar ki artık yönetemiyorlar. Osmanlı'nın son dönemindeki Düyuni Umumiye gibi."

-"Man Adası'nı da ben kazandım"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kendi silah fabrikasını, yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında "vatan haini" denildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Cesaret edip dava bile açamıyor. 'Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım hepsini kazandım' diyor. Nasıl kazandığını bilmez miyim? Man Adası'nı da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru. Öyle korktu ki benim yaptığım bütün açıklamalara Man Adası'yla ilgili olarak hazırladığımız açıklamalara bile millet öğrenmesin diye mahkemeden sansür getirdi. Senin açtığın bütün davaları kazanacağım hiç endişem yok, çünkü ne söylüyorsam tamamı doğrudur. Yanlış olsaydı, kim bilir neler söylerdi." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, dini imanı para olanların topluma hizmet edemeyeceğini, ülkeye ancak kötülük yapacağını, devletin silah fabrikasını yabancı orduya peşkeş çekeceğini savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Saraya soruyorum; Talip Öztürk kimdir? Devletin silah fabrikasını peşkeş çekerken Talip Öztürk'ü neden Ethem Sancak'ın yanına monte ettin?" diye sordu.

15 Temmuz şehit yakınları için toplanan yardımları gündeme getiren Kılıçdaroğlu, 18 Kasım 2019 tarihli bir fotoğrafı gösterdi. Kılıçdaroğlu, Ankara Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bulunduğu binanın, kendileri işin üzerine gidince, "Bu adres nerede?" deyince, o tabelanın üzerine, bez brandaya Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı yazıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bir iktidar vatandaşın şehit ve gaziler için topladığı parayı iç ediyorsa, sormamız gereken soru şu: Bunlar bu memleketi yönetir mi? Şehidin, gazinin parasına el uzatan iktidar bu memleketin çıkarlarını koruyabilir mi ?" dedi.

-Broşür hazırlandı

Bu arada, parti grubunda CHP'nin hazırladığı "20 milyar dolarlık tank palet fabrikası ihanetinin hikayesi" başlıklı broşür dağıtıldı.

Broşürdeki yazısında tank palet meselesinin, kendileri için milli bir mesele olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Askeri fabrikamız ve gizli bilgilerimiz yabancı bir ülkeye hukuksuzca ve gizli kapaklı bir şekilde peşkeş çekiliyor. Ben bu talana, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak ve CHP Genel Başkanı olarak sessiz kalamam. Bu meselenin peşini bırakmayacağım. Bu broşür bir davettir. Tank palet meselesini aziz vatandaşlarımıza anlatmak bizim, yani vatanını sevenlerin görevidir." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA