CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası ile ilgili söylediği her cümle, kullandığı her belgenin yüzde yüz doğru olduğunu savunarak, "Allah'ın huzurunda da tüyü bitmemiş yetimin huzurunda da ben haklıyım. Ben bunu sorunca yeniden tazminat davası açacaklar. Açmazsanız namertsiniz." dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, engellilerin bütün önerilerinin, taleplerinin CHP tarafından takip edileceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çınar ile Irak'ta devam eden Pençe 3 Harekatı sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

"Bir süredir unuttukları ancak geçen salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hatırlattığı bir olaya, Man Adası olayına" değinmek istediğini belirten Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, "Man Adası dolayısıyla doğruları söylemedi, mahkemeye gitti, Kılıçdaroğlu tazminat davalarına mahkum oldu" dediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, söylediği her cümle, kullandığı her belgenin, yüzde yüz doğru olduğunu, zaten hiç kimsenin bu belgeleri yalanlamadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, tekrar bu olayı gündeme getirdiği için teşekkür ettiğini belirterek, Man Adası'nda Sıtkı Ayan'ın 1 sterlinlik bir şirket kurduğunu, bir süre sonra bunu Kazım Öztaş'a devrettiğini, devirden sonra 15 milyon dolarlık bir ticaret, para trafiği oluştuğunu ileri sürdü.

Para trafiğiyle ilgili banka kayıtlarını, dekontlarını açıkladıklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, belgelerin tamamını Ankara'da savcıya teslim ettiklerini, savcının incelediğini anlattı.

Erdoğan'ın, "İspat edersen Cumhurbaşkanlığını bırakırım" dediğini ancak bırakamadığını savunan Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde yüz doğru. Bırakamıyor ne yapacak, 'Senin hakkında dava açacağım' dedi; aç ne olacak? Açtı davaları. Davanın düştüğü mahkemenin hakimlerini değiştirdi. Namuslu, dürüst, ahlaklı, hukuku bilen hakimleri görevden aldı yerine militan hakimleri tayin etti. O hakimler de beni cumhuriyet tarihinde görülmemiş büyüklükte tazminata mahkum ettiler. 'Bak gördünüz mü haklı olsaydı tazminata mahkum olmazdı.' dedi. Ama ben haklıyım. Allah'ın huzurunda da tüyü bitmemiş yetimin huzurunda da ben haklıyım. Erdoğan ailesinin bu dümenini açıkladım. Damat, dünür, oğul, enişte, hepsi var. Bu para trafiği nedir diye sordum. Erdoğan, 'Bu bir şirket satışıdır.' dedi. Demek ki doğru, o da doğruladı. Ama halen istifa etmiyor. Bu şirket hangi şirket, nasıl olur da 1 sterlinlik bir şirket 15 milyon dolarlık bir şirketi nasıl satın alır? Bunun cevabını şu ana kadar almış değilim. 82 milyonun huzurunda yine soruyorum: Bu şirket hangi şirket? Senin ailenin 15 milyon dolarlık gelirini elde etmesine yol açan bu şirket hangi şirket?

Bu dümeni niçin çevirdiklerini açıklayayım: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi ödememek için Man Adası'nda uyduruk şirket kuruluyor, ona bir başka şirket mallarını satıyor, dolayısıyla Türkiye'ye gelen para için beş kuruş vergi ödenmiyor."

"Yeniden tazminat davası açacaklar"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu esnaf, çiftçi, asgari ücretli, sanayicinin vergi ödediğini ancak "Erdoğan ailesinin, Man Adası'ndaki bu kumpas dolayısıyla beş kuruş vergi ödemediğini" iddia etti.

"Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi ödememek için bu kumpasları kuranları baş tacı ediyorsun da esnafı, çiftçiyi niye perişan ediyorsun?" diye soran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ben bunu sorunca yeniden tazminat davası açacaklar. Açmazsanız namertsiniz. Bunu söylemezsem tüyü bitmemiş yetimin, fakirin, fukaranın hakkını kim savunacak? 15 milyon doları alır götürürsün, beş kuruş vergi vermemek için. Tazminata mahkum edecekmiş; bütün davaları kazanacağım. Adalet burada olmasa bile dünyada adalet vardır, milletin vicdanında adalet vardır. Sanıyor ki ben para pul işinden çok korkarım. Benim parayla, pulla, dolarla, avroyla işim yok. Benim işim ne? Biri aç ise o iş benim işimdir; onun derdini ben dile getireceğim. Hem cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacaksın hem Türkiye Cumhuriyeti devletine beş kuruş vergi vermemek için kumpaslar çevireceksin. Ben bunları söyleyince de hakimlerin aracığıyla bana gözdağı vermeye kalkacaksın, o hakimlere de meydan okuyorum. Sizde hakimlik kimliği yok zaten. Hakimlik ahlakı yok sizde. Onlar da versinler mahkemeye. Sanıyorlar biz çekineceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA