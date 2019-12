CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her yıl Ahi Evran dolayısıyla Kırşehir 'de Ahilik Haftası kutlanır. Fakat gelin görün ki Kırşehir Belediye Başkanlığını CHP aldı. Bunları bir telaş aldı. 'Ahi Evran'ı nerede kutlayacağız?' Kırşehir'de kutlasalar belediye başkanı CHP'li. 'Ne yapalım? Konya'ya alalım.' Konya'da kutladılar Ahi Evran'ı. Şimdi ben merak ediyorum. İstanbul'un fethini nerde kutlayacaklar?" dedi.Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler için toplanan paraları sürekli gündeme getirdiğini hatırlattı.Şehit yakınları ve gaziler için 309 milyon lira para toplandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu paralar nereye gitti?" diye sordu.Beşiktaş'ta 2016'da bir terör saldırısı olduğunu ve 39'u polis 46 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu kişiler için de bir bağış kampanyası düzenlendiğini anımsattı. O patlama sonrası da 52 milyon lira para toplandığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Soruyorum bu para nereye gitti? 15 Temmuz şehit ve gazileri için para topladılar 309 milyon lira, soruyorum bu para nereye gitti?" dedi.Beşiktaş'taki saldırıda çocuğunu kaybeden bir anneye "terör mağduru" diye 121 lira 96 kuruş aylık bağlandığını bildiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"52 milyon lira para topluyorlar bağladıkları aylık 121 lira 96 kuruş. Şimdi sarayda oturanlara sesleniyorum, sizde vicdan, ahlak var mı? Sizde namus kavramı nedir Allah aşkına? Çocuğunu kaybetmiş aylık bağlıyorlar. Allah aşkına 121 lira 96 kuruş. Bütün annelere sesleniyorum; hangi partiden hangi inançtan olursa olsun, bütün annelere sesleniyorum, bütün annelerden istirhamım şudur; bu sarayda oturanlara bir ders verin Allah aşkına. Bir elleri yağda, bir elleri balda, aile boyu malı götürüyorlar. Milyon dolarla oynuyorlar. Açlık, sefalet nedir bunların hiçbirini bilmiyorlar. Diyorlar ki 'bu paraları sorma.' Niye sormayacağım? Ben sorunca kızıyorlar, zaten siz kızın diye soruyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını Allah'ın huzurunda da milletin huzurunda da soracağım. Tank palet fabrikasını da sorun. Sevgili anneler bu fabrikanın değeri 20 milyar dolar. Avrupa'nın en büyük entegre tesisleri. Bunu da verdiler. Katar'a ve Erdoğan'ın akrabalarına verdiler. Geçen bir soru sormuştum Erdoğan'a, bu Talip Öztürk kimdir diye. Erdoğan ailesi Türk savunma sanayisini ele geçirmek istiyor.""Bütün millete anlatacağımFabrikanın, satılmadan, ihalesiz 25 yıllığına Ethem Sancak'ın şirketine verildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Ethem Sancak çantacı. Asıl burada ele geçiren Erdoğan ailesi. 25 yıllığına bedava alıyor. Talip Öztürk dedim dut yemiş bülbül, sesi çıkmıyor. Erdoğan ailesinin bu devletten nasıl beslendiğini bütün millete anlatacağım, bedeli ne olursa olsun." ifadesini kullandı.Siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir anlayışa ihtiyaçları olmadığını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Devletin en büyük fabrikasını 5 kuruş almadan ailesine veriyorsa bunun adı peşkeş çekmektir. Katar ordusuna veriyorlar, niye veriyorsun? Bana dünyada bir tane örneğini gösterin, bunun adı vatana ihanettir dedim. Dava açtılar, açmazsanız namertsiniz. Onu da ispat edeceğim." diye konuştu.Kimin bir sorunu varsa onu dile getirmenin namus borçları olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunu yaparken kimsenin kimliğine bakmadıklarını söyledi.Hürriyet Gazetesinin, 45 çalışanını sendikalaştıkları için işten çıkardığını belirten Kılıçdaroğlu, çalışanların hak ve menfaatlerini korumak için sendikalaşma hakkı olduğunu dile getirdi. İşten çıkarmalara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, işten atılan kişilerin haklarının bir an önce verilmesini istedi.Ahilik Hafta kutlamalarıAhilik Haftasının her yıl Kırşehir'de kutlandığına dikkati çeken Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın bu yıl Kırşehir Belediyesinin CHP'ye geçmesi nedeniyle kutlamaları Konya'ya taşıdığını savundu.Ahi Evran'ın bütün dünyada saygınlık gören bir kişi olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Esnafın da etik değerleri vardır. Onları belirleyen Ahi Evran'dır. Her yıl Ahi Evran dolayısıyla Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlanır. Fakat gelin görün ki Kırşehir Belediye Başkanlığını CHP aldı. Bunları bir telaş aldı. 'Ahi Evran'ı nerede kutlayacağız?' Kırşehir'de kutlasalar belediye başkanı CHP'li. 'Ne yapalım? Konya'ya alalım.' Konya'da kutladılar Ahi Evran'ı. Şimdi ben merak ediyorum. İstanbul'un fethini nerde kutlayacaklar? Herhalde İstanbul'un fethini de Bursa'ya alırlar, öyle anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.Siyasetin bu noktaya getirilmemesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, Ahi Evran'ın herkesin ortak değeri olduğunu vurguladı.Engellilerin sorunlarına değindiKendisinden önce, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli'nin taleplerini dile getiren bir konuşma yaptığını anımsatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Engelliler bizim dünyamızın parçası. Hepimiz her an engelli olabiliriz, kaza geçirebiliriz, başka şeyler olabilir. Hayatımızı bir engelli vatandaş olarak da sürdürebiliriz." dedi.Sosyal devletin temel unsurlarından birinin de herkese sosyal güvenlik sağlamak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Anayasa'da engelliler için özel bir düzenleme yapıldığını aktardı.İçli'nin devlette boş engelli kadroları olduğunu söylediğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Ben de biliyorum. Devlette şu anda 14 bin engelli kadrosu boş. Parlamento görevini yapmış yasa çıkarmış. AK Parti iktidarı neden 14 bin engelli kadrosunu boş tutuyor? Kanun çıkmış. 'Gelip bize yalvarsın' diyorlar. Engelli size niye yalvaracak? O da çalışmak istiyor. 9,5 milyona ulaşan bir engelli sayımız var. Engelliyi kendi hayatımızdan atacak mıyız, toplum olarak kucaklayacak mıyız? Dünyanın her ülkesinde engelliler için pozitif düzenlemeler var, bizim de var. Kanun çıkarmışız, 17 yıldır iktidardalar engelli kadrolarını doldurmuyorlar. Neden? Bütün engellilerden rica ediyorum, artık bu iktidara ders vermenin zamanı gelmiştir. Engelliler bir anlamda toplumdan dışlanıyorlar, benim bütün engellilere sözüm var. Sizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı kılmak benim boynumun borcudur. Benim saray merakım, dolar, para merakım yok. Benim mütevazı hayatım var."Kılıçdaroğlu, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı da tebrik etti.Veto kararıKendilerinin tüm itirazlarına rağmen çıkartılan, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Veto ettiği için de memnunuz. Veto ettiği için teşekkür ederiz. Bakın doğruya doğru, yanlışa yanlış. Ama burada el kaldırıp 'bu illa geçsin' diyenler birden bire döndüler 'yaşasın reis' demeye başladılar. Önce 'evet' diyordun, şimdi 'hayırcı' oldun. Yani CHP'nin saflarına geldin. Öyle CHP'li istemiyoruz biz. Saraydan talimat alan CHP'li istemiyoruz biz. Onlara akıllarını saraya kiralamış kişiler denir." diye konuştu.İktidarın bir nevi "iyi polis, kötü polisi" oynadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, bir milletvekilinin iradesini özgürce kullanmasının temel kural olduğunu söyledi.(Sürecek)