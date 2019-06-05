CHP Teşkilatı bayramlaştı

Ramazan Bayramı
dolayısıyla CHP
Genel Merkezi'nde Parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya
ve Ünal Çeviköz
ile beraberindeki heyet, teşkilat mensuplarını selamlayarak bayramlarını kutladı. Bayramlaşma Programına, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya ve Ünal Çeviköz'ün yanı sıra Ankara
Milletvekilleri Nihat Yeşil
, Murat Emir
ve Servet Ünsal
, Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı
, Kadın Kolları MYK
Üyesi Figen Kahya, Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel ile çok sayıda partili katıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Ahmet Ünal Çeviköz
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