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CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

CHP Torbalı ilçe yöneticisi ve il delegesi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. CHP'li Gürsel Tekin, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim" diyerek, Karakoç'un öldüğünü duyurdu.

07.04.2020 00:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:40

CHP Torbalı ilçe yöneticisi ve il delegesi Yunus Karakoç, yeni tip koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim" dedi.

CHP'li Gürsel Tekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Torbalı İlçe yöneticisi Sn. Yunus Karakoç'un COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim"

CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da, Yunus Karakoç'un ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özkan, paylaşımında "İzmir Torbalı'dan parti emekçimiz YunusKarakoç'u koronavirüs nedeniyle kaybettik. Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Büyük CHP ailemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, Torbalı, Güncel

Haberin Videosu :

Cumhuriyet Halk Partisi Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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