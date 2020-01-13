CHP, Tuğçe Kazaz'ın büyük tepki çeken sözleri için harekete geçti

CHP Elazığ İl Örgütü, Tuğçe Kazaz'ın Youtube'ta yayımlanan bir videoda, "Kemalizm ile arasına mesafe koyamayan Allah ile arasına mesafe koyar" sözünü yargıya taşıdı.

"ATATÜRK'E HAKARET ETMİŞTİR"

Savcılığa suç duyurusu öncesinde Elazığ Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, "Bugün CHP olarak adliyenin önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, ilk genel Başkanımıza hakaret eden, halkı kin ve nefrete teşvik eden Tuğçe Kazaz isimli bir şahısın vatandaşlarımızın huzurunu bozacak şekilde insanları kin ve nefrete teşvik edecek şekilde, milyonların gözü önünde TuKa TV isimli bir YouTube kanalında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmiştir.Bu nedenle bizde örgüt olarak, şahıs olarak Türkiye genelinde CHP İl Başkanı olarak ben, merkez ilçe başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla birlikte Avukat Bülent bey ile beraber biz suç duyurusunda bulunmak üzere adliyenin önünde bulunuyoruz" dedi.

"İNŞALLAH CEZASINI ÇEKER"

Açıklamasının devamında "İnşallah ceza alır ve cezasını çeker" diyen Kaplan, "Buradaki söz konusu olay Mustafa Kemal Atatürk'ün milleti ahlaksızlığa teşvik ettiği gerekçesi ile bir söylemde bulunmuştur. Oysa Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kurmuş, bir ulus kurmuş, din ve devlet işlerini birbirinden ayırmış, ahlakı bu ülkeye en iyi şekilde yerleştiren bir liderdir. Tuğçe hanımı kınıyoruz. Bundan sonraki olayı Cumhuriyet Savcılığına ve hâkimliğe bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.