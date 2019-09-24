CHP Tunceli İl Başkanlığına 7 kişilik kayyum heyeti atandı

CHP Tunceli İl Başkan Vekili İrfan Bozkurt'un sabah saatlerinde istifa etmesinin ardından toplanan il yönetim kurulu üyeleri, Murat İl'i CHP Tunceli İl Başkanı olarak seçti. İl'in başkan seçilmesinin ardından CHP Genel Merkezi, il ve tüm yönetim kurulu üyelerinin görevden alındığını ve Tunceli İl Başkanlığına Mesut Çoşkun başkanlığında 7 kişilik kayyum heyetinin atandığı bildirdi.

'GÖREVE İADE İÇİN YARGIYA BAŞVURACAĞIZ'

Görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulunan Murat İl, CHP Genel Merkezi'nce alınan karara ilişkin yargıya başvuracaklarını söyledi.

"GENEL MERKEZ TÜZÜK MADDELERİNİ HİÇE SAYIYOR"

Murat İl, "Partimizin genel politikası kayyum atamalarına karşı bir duruştur. Ama görüyoruz ki genel merkezimiz karşı olduğu bir sistemi parti içinde rahatlıkla uygulayabiliyor. Genel merkezimiz tüzük maddelerini hiçe sayarak karşı olduğu kayyum gerçeğini parti içinde uygulayarak kendisi ile çelişmiştir. Kayyum atamasını asla kabul etmiyoruz. CHP Tunceli il örgütü olarak hakkımızı CHP Genel Merkezi ve yargıda arayacağız. Ayrıca il başkanlığına kayyum heyetinin atanmasının durdurulması ve eski yönetimin göreve iadesi için yargıya da en kısa sürede başvuracağız" dedi.