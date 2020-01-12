CHP Ünye İlçe Başkanı Maral güven tazeledi

CHP Ünye
İlçe Teşkilatı olağan kongresinde mevcut başkan İsa Maral, yeniden seçildi.
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, Maral başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.
Divan başkanlığını CHP Sinop Milletvekili
Barış Karadeniz'in yaptığı kongrede, 187 delegeden 140'nın oyunu alan Maral başkan seçildi.
Kongreye, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, CHP İl Başkanı Yusuf Furtun, İYİ Parti Ünye İlçe Başkanı Osman Karagöz, Saadet Partisi Ünye İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.