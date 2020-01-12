Haberler » Güncel » CHP Ünye İlçe Başkanı Maral güven tazeledi - Haber

CHP Ünye İlçe Başkanı Maral güven tazeledi

CHP Ünye İlçe Teşkilatı olağan kongresinde mevcut başkan İsa Maral, yeniden seçildi.

12.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:28CHP Ünye İlçe Başkanı Maral güven tazeledi
CHP İlçe Teşkilatı olağan kongresinde mevcut başkan İsa Maral, yeniden seçildi.
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, Maral başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.
Divan başkanlığını CHP Sinop Barış Karadeniz'in yaptığı kongrede, 187 delegeden 140'nın oyunu alan Maral başkan seçildi.
Kongreye, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, CHP İl Başkanı Yusuf Furtun, İYİ Parti Ünye İlçe Başkanı Osman Karagöz, Saadet Partisi Ünye İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ünye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Önce bıçağın üstüne düştüğünü söyledi sonra eşinin saldırısını itiraf etti - Haber
17:48  Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay, vefatının 3. yılında anıldı - Haber
17:44  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Es-Serrac görüşmesi sona erdi - Haber
17:44  Konya'dan İdlib'e 19 tır yardım malzemesi yola çıktı - Haber
17:43  Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren arkadaşları için TEM'i kapattılar - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
12.01.2020 17:54:07