CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Asım Kalelioğlu Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Uşak Belediye Başkan adayı Asım Kalelioğlu oldu. Peki, CHP Uşak Belediye Başkan adayı olan Asım Kalelioğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Asım Kalelioğlu hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ASIM KALELİOĞLU KİMDİR?

Asım Kalelioğlu, 1956 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. İlkokulu ve ortaokulu Uşak'ta, liseyi İzmir'de, Üniversiteyi ise Ankara Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü okuyarak tamamladı. 2002 ve 2008 yılları arasında Uşakspor kulübüne başkanlık yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan Asım Kalelioğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Uşak Belediye Başkan adayı oldu.