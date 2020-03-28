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CHP Van İl Başkanı Kurukçu'dan halk ekmek için destek

Van'da, ekmek için daha önce alınan zam kararının, bu dönemde uygulamaya geçirilmesi, yanlış bir karar olarak yorumlanırken siyasi parti il başkanları tarafından kınandı.

28.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:37
CHP Van İl Başkanı Kurukçu'dan halk ekmek için destek
Van 'da, ekmek için daha önce alınan zam kararının, bu dönemde uygulamaya geçirilmesi, yanlış bir karar olarak yorumlanırken siyasi parti il başkanları tarafından kınandı.

Korona virüs salgını ile mücadele döneminde fırıncılar tarafından alınan ekmeğe zam uygulama kararını kınadıklarını söyleyen CHP Van İl Başkanı Kurukçu, "Üç metropol ilçe temsilcileri kendi ilçelerinde halk ekmek fırını açıp ekmeği de 75 kuruştan satsınlar hiç bir sorun kalmaz. Kimsede fırınlardan 1.25'ten ekmek almak zorunda kalmaz" dedi.

"Fırınların zam yapması esnaf ahlakıyla bağdaşmayan bir girişimdir"

Korona virüsü salgını döneminde ekmeğe uygulanan zam kararının doğru bir karar olmadığını ifade eden CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu, "Van da ve ülkemizde halk salgın korona virüs hastalığı ile mücadele için evlerinde zorunlu beklerken temel yiyecek olan ekmeğe bazı fırınların zam yapması esnaf ahlakıyla bağdaşmayan bir girişimdir. Şuan birçok fırında ekmek 75 Krş. satılıyorken bu fiyatta bunları kurtarıyorken ekmeği 1.25 TL ye satmak doğru değildir. Fırsatçılık yapan bu fırınlara karşı ESOB, Ticaret İl Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ve tüm yetkililer itiraz etmeli ve yasal inceleme başlatmalıdır. Bu süreçte ekmeğe zam doğru değildir" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Van, Yaşam

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