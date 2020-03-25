CHP ve HDP'den Ceza İnfaz Düzenlemesine İlişkin Açıklamalar
CHP ve HDP yetkilileri, Corona virusü salgınına karşı ceza infaz indirimi düzenlemlerine ilişkin AKP ile görüştükten sonra TBMM'de açıklama yaptı.
25.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:47
CHP ve HDP yetkilileri, Corona virusü salgınına karşı ceza infaz indirimi düzenlemlerine ilişkin AKP ile görüştükten sonra TBMM'de açıklama yaptı
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel