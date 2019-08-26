Haberler» Politika» Haber

CHP ve hdp'den, davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi

CHP ve HDP, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, 7 Haziran ile seçimin tekrar edildiği 1 Kasım 2015 sürecine ilişkin, "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözlerini TBMM gündemine taşıyarak, araştırma önergesi verdi.

26.08.2019 13:20 CHP ve hdp'den, davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi
CHP ve HDP, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, 7 Haziran ile seçimin tekrar edildiği 1 Kasım 2015 sürecine ilişkin, "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözlerini TBMM gündemine taşıyarak, araştırma önergesi verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeyle, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Sakarya'daki, sözlerinin araştırılmasını istedi. Konu hakkında Mecliste Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen Ağbaba, Davutoğlu'nun görevde bulunduğu süre zarfında yaşanan olayların araştırılmasını talep etti.
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, Davutoğlu'nun aynı yöndeki sözlerinin araştırılması için Meclis'te bir komisyon kurulmasını talep etti. Her iki partinin önergeleri, 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlaması ile birlikte işleme alınacak.



Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
13:52   Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı
13:38   Peskov: "Putin, Erdoğan'ın İdlib konusundaki kaygılarını anlıyor"
13:25   Lavrov: "Rus hava kuvvetleri ve Suriye rejimi hiçbir anlaşmayı ihlal etmiyor"
13:24   Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
13:20   CHP ve hdp'den, davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi
13:08   Erdoğan: "(Fırat'ın doğusu) Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz."
13:06   Erdoğan: "(Fırat'ın doğusu) İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm...