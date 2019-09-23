CHP ve İYİ Parti'den IMF açıklaması: Ülkeye Hazine ve Maliye Bakanlığı davet etti, gizli bir görüşme yapmadık

IMF'nin CHP ve İYİ Parti ile gizlice görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düşmüş ve AK Parti tarafından sert açıklamalar yapılmıştı. IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya da görüşmeden haberinin olmadığını açıklamıştı. Konu üzerine birer açıklama da CHP ve İYİ Parti'den geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara'da bir otelde görüşme yaptık. Kaya'nın görüşmeden haberi yoksa bu onun sorunu" ifadesini kullandı. Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ise, "Bunun gizlisi saklısı yok. IMF bizimle görüşmek istedi." dedi.

CHP'li Öztrak'ın açıklamalarından satır başları:

"ÜLKEYE DAVET EDEN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'DIR"

Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara'da bir otelde görüşme yaptık. Raci beyin haberi yoksa onun sorunu. IMF'yi dördüncü madde kapsamında ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. 4 madde konsültasyonlarının muhatabı hükümettir. Bu madde kapsamında IMF çeşitli görüşmeler yapar. Bizim görüşmelerimiz de bu kapsamdadır. Bizde gizli olan birşey yok. Ancak karşı tarafta gizli gizli tank palet fabrikasını peşkeş yapmak var. Bizde McKenzie ile kapı arkasında görüşmek, onlarla kayyum görüşmeleri yapmak olmaz. CHP her zaman şeffaf olmuştur, gerekenleri açıklamıştır.

"HABERLERİ YOKSA BU BİZİM MESELEMİZ DEĞİL"

Eğer bundan icra direktörünün haberi yoksa, Hazine'nin haberi yoksa bu bizim meselemiz değil. Benim Hazine Müsteşarı olduğum dönemde IMF muhalefetle görüştü. Henüz iktidara gelmediği dönemde AKP ile de görüştüler. Bu görüşmeler periyodiktir. IMF üye ülkelerin ekonomilerini denetler ve raporlarını açıklar. Bu onun hem üyesi olan ülkeye hem de üyesi olan diğer ülkelere olan borcudur. Bu rutin bir iştir. Ama yönetimdeki iktidarın çağırması gerek. Demek ki çağırmışlar. Siz duydunuz mu bu çağrıyı? Biz açıklardık, saydamlığın ülkede geldiği durum ortada"

İYİ Partili Yılmaz ise konu hakkında şunları söyledi:

"BUNUN GİZLİ BİR TARAFI YOK"

"IMF uluslararası bir kuruluş. Bu kuruluşun tüzüğünde bir 4. madde var, o 4. madde kapsamında ilgili IMF'nin teknik heyeti her yıl ilgili ülkelere gider, o ülke hakkındaki bir yıllık bir ekonomik değerlendirme yapar ve bunu da üyeleriyle paylaşır. Geçen sene de bunu yaptı. Bu her yıl tekrar edilir, rutin bir program bu. Dolayısıyla geldiklerinde de ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, siyasi partilerle görüşürler, bu da bu çerçevede yapılmış bir görüşme, bunun gizli bir tarafı yok.

"KAMUOYUNCA BİLİNEN GÖRÜŞLERİMİ TEKRAR ETTİM"

Bizden ekonominin genel bir değerlendirmesini istediler. Ben kendi açımdan bu değerlendirmeyi yaptım. Bu değerlendirme de şu zamana kadar gerek parlamentoda kanun teklif tasarıları görüşülürken, gerek bütçe görüşmelerinde, gerek sosyal medyada, televizyonda vs. yaptığım, kamuoyunca bilinen görüşlerimi tekrar ettim.

Söylediğim şey şu: Türkiye'de ekonomi yönetiminde birtakım sıkıntılar var, sıkıntı da şu, devletin namusu olarak üretilen rakamlar konusunda toplumda bir güvensizlik var, bir itimatsızlık var, dolayısıyla doğru politika üretebilmek için rakamların doğru olması lazım, doğru rakamların doğru analiz edilmesi lazım. Dolayısıyla şu anda bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyla ilgili olarak da bir iletişim problemi var dedim."

NE OLMUŞTU?

CHP'li Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın IMF heyeti ile görüştüğü görüntüler yayınlanmıştı.

IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya görüşmeden haberleri olmadığını belirterek, "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konu hakkında sert açıklamalar yaparak, "Burada enterasan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var." demişti.