CHP ve İyi Parti Heyetleri Görüştü

CHP
ile İYİ Parti
heyetleri bir araya geldi. Görüşmede yerel seçimlerde ittifak konusu ele alındı.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan
ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın
bir araya geldi. Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği masaya yatırıldı. Bu ittifakın tüm Türkiye
genelinde olmayacağı, 10-12 ilde olabileceği kaydedildi.
Tezcan ve Aydın, bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriğini genel başkanlara sunup haftaya tekrar bir araya gelecek. - ANKARA
Aydın,İYİ Parti,Cumhuriyet Halk Partisi