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CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığına Onur Bayburtlu seçildi

CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığına Onur Bayburtlu getirildi.

31.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:14 CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığına Onur Bayburtlu seçildi
CHP İlçe Başkanlığına Onur Bayburtlu getirildi.
Divan başkanlığını eski CHP Milletvekili Suat Binici'nin yaptığı olağan kongre, parti binasında gerçekleştirildi.
Mevcut başkan İbrahim Gürbüz'in yeniden aday olmadığı kongreye Onur Bayburtlu tek aday olarak katıldı.
Mevcut 119 delegeden 76'sının oy kullandığı seçimde oyların tamamını alan Bayburtlu, başkanlığa seçildi.
Yönetim kurulu ise İdris Aksel, Ferhat Bolat, Cemil Doğan, Vehbi Dok, Veyis Ermiş, Fazlı Gebeş, İbrahim Gürbüz, Veysel Kandemir, Hüseyin Kaptan, Ahmet Kara, Ahmet Kesen, Volkan Peker, Ergün Sarmusak ve Arif Yiğit'ten oluştu.
Bayburtlu, 1999 yılından bu yana CHP teşkilatında görev aldığını belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmaktan her zaman gurur duydum. 31 Mart yerel seçimlerinde Vezirköprü'de belediye başkan adayı oldum. Bu süreçte bir kez daha gördük ki birlik ve beraberlik çok önemli. Artık hep birlikte bir yol belirleyip halkımızın derdine derman olacağız ve seçimlere hazırlanacağız." dedi.
Kongreye CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP İl Başkanı Mehmet Kundak, Saadet Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Veysel Bozdemir, İYİ Parti Vezirköprü Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdemir ile partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Onur Bayburtlu, Vezirköprü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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