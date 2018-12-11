CHP Yalova Armutlu Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Yalova Armutlu Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya oldu. Peki, CHP Yalova Armutlu Belediye Başkan adayı olan Ali Çetinkaya kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ali Çetinkaya hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ALİ ÇETİNKAYA KİMDİR?

Armutlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olan iş insanı Ali Çetinkaya, Gemlik Teknik ve Endüstri Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversite'ni bitirdi. 2019 yerel seçimlerine katılabilmek adında CHP Armutlu İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Ali Çetinkaya, Yalova'da yaşamaktadır. Ali Çetinkaya, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yalova İliArmutlu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.