CHP Yalova Çınarçık Belediye Başkan Adayı Avni Kurt Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Yalova Çınarçık Belediye Başkan adayı Avni Kurt oldu. Peki, CHP Yalova Çınarçık Belediye Başkan adayı olan Avni Kurt kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Avni Kurt hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN AVNİ KURT KİMDİR?

Avni Kurt, 1972 yılında Yalova - Çınarcık'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Çınarcık'ta tamamladı. Yüksek öğrenimine Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde devam etmektedir. Tema Vakfı üyesi olan Avni Kurt, siyasete Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak adım attı. 1987 yılından bu yana Çınarcık'ta ticaretle uğraşmaktadır. Avni Kurt, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Yalova İli Çınarcık İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. Kurt, evli ve iki çocuk babasıdır.