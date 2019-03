CHP'ye 'Koçbaşı' Benzetmesi

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin tarihinin en büyük kimlik bunalımını yaşadığını belirterek, "Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimler öncesinde Malatya'da gerçekleştirdiği mitingde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ilgili söylemlerine sert tepki gösterdi. Millet İttifakı'ndaki CHP'nin ortaklarına da dikkat çeken Erdoğan, "Bizim siyasi anlayışımız belli. Bizde millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır. Bizde sandıktan çıkan her oya sorumluluk olarak bakmak vardır. Zaferlerimiz büyüdükçe tevazumuz da büyüdü. Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet. Dörtlü çete. Bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız" dedi."SEÇİMİ ÖNEMSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR" Erdoğan 31 Mart Yerel Seçimlerini zaferle tamamlanacağına inandığını vurgulayarak, muhalefetin yerel seçimleri önemsizleştirmeye çalıştığını kaydetti. Erdoğan, "31 Mart seçimlerini de suhuletle geride bırakmamız gerekiyor. Daha öncekiler gibi 31 Mart'ı da zaferle neticelendirmemiz gerekiyor. Yine güçlü ve tarihi bir destek bekliyoruz. Sandıklara gözünüz gibi bakmanız gerekiyor. Ülkemize rekor oranlarda yine bir demokrasi şöleni yaşatacağız, buna inanıyorum. Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsizleştirmeye çalışıyor. Sıradan basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahsetmiyorlar. Ne terör gibi dertleri, ne Irak gibi gündemleri, ne güvenli bölge gibi planları,ne de Suriye'de kalıcı barışa dair teklifleri var. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru ile nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir dair geliştirmiyorlar. Bölücü terör örgütüne giden tırlar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar. Karadeniz'de ne olduğundan Ege'de, Akdeniz'de hangi güç mücadelenin yaşandığından haberleri bile yok" şeklinde konuştu.AKDENİZ'DEKİ DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMALARI Kılıçdaroğlu'nun Akdeniz'de doğalgaz arayan Türk gemileri ile ilgili söylemlerini de eleştiren Erdoğan, "Bırakın haberdar olmayı, bırakın destek vermeyi, çoğu zaman menfaatlerimizi korumak adına attığımız stratejik adımlardan bile rahatsız oluyorlar. Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemilerimiz ile doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz, CHP'liler bunu bile dillerine doluyorlar. Ülkemiz Rumlara, bölgedeki diğer güçlere rağmen böyle kritik bir hamle gerçekleştiriyor, CHP bunu bile engellemeye çalışıyor. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük, borazanlık yapıp, Yunan gazetelerine manşet oluyor" diye konuştu.CHP'YE KOÇBAŞI BENZETMESİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cehaletle gaflet, gaflet ile ihanet arasındaki çizgide savrulduğunu da kaydederek, koçbaşı benzetmesinde bulundu. Erdoğan, "Cehaletle gaflet, gaflet ile ihanet arasında çok ince bir çizgi vardır. Bu inci çizgiyi kaçırdığınız an birden kendinizi ihanet çukurunda bulursunuz. O hassas ayrımı önemsemediğiniz zaman birden Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürerken bulursunuz. Milli hassasiyetleri bir tarafa bırakırsanız, oradan oraya savrulmaktan kurtulamazsınız. Maalesef CHP'nin yaptığı bugün budur. CHP cehaletle gaflet, gaflet ile ihanet arasında gidip gelmektedir. Biz CHP'nin kendisine çeki düzen vermesine bekledikçe Genel Başkanından milletvekillerine kadar CHP'liler çok daha büyük savrulmalar yaşıyor. Çok daha vahim hatalar işliyorlar. Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür. Bugün CHP, Türktiye'ye yönelik husumet besleyenlerin istedikleri gibi yönlendirdiği parmaklarında oynattıkları bir aparata düşmüştür. Bugün CHP tarihinin en büyük kimlik bunalımını yaşamaktadır" ifadelerini kullandı." BU ADAM KORKAK, BU ADAM PISIRIK" Erdoğan, "Bay Kemal'ın YPG terör örgütü ile ilgili açıklamaları, daha doğrusu hezeyanları takip etmişsinizdir. 15 temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda darbecilerle anlaşarak, tankların arasından geçip, Bakırköy Belediyesine giden sensin bay Kemal. Ben damadım, eşim, kızım ve torunlarımla beraber Atatürk Havalimanı'na indim. On binler orada. Sonra 2 saat önce bay Kemal tankların arasından geldi, geçti, şimdi Bakırköy Belediyesinde dediler. ya bu adam korkak, bu adam ürkek, bu adam pısırık. Şimdi de terör örgütün başındakileri yanına aldı. Onlarla beraber seçime giriyor. Bakınız Güneydoğu'da, Doğu'da, bay Kemal hiçbir yerde yok. İstanbul gibi yerlerde bu sefer terör örgütünün desteklediği HDP de oralarda yok. Sözde İYİ Parti'yle bu noktada iyi birleştiler. Saadetçik de yanlarında, beraberler" diye konuştu."BÖYLE BİR MUHALEFET UTANÇ VERİCİ" CHP'ye eleştirilerini sürdüren Erdogan, şöyle devam etti:"CHP sadece 15 Temmuz destanına leke sürmüyor. Bir de utanmadan 82 milyonun huzurunda YPG terör örgütüne sahip çıkıyor.YPG'nin ülkemiz için bir tehdit oluşturmadığını iddia ediyor. Bay Kemal aylardır, bir şey söylüyorum. Bugüne kadar 23 bin tır dolusu silahla donatılan, Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip, zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP genel başkanı kanarya sevenler derneği gibi mi görüyor. Bir ulusal televizyon kanalında 'YPG bize saldırmaz' diyen bay Kemal'e soruyorum, hadi YPG terör örgütünün Suriye'de işlediği, insanlık suçlarını duymadın, görmedin. Peki bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de haberin yok mu? Yahu PKK'yı AB terör örgütü ilan ediyor. ya sen kanaryalar derneği mi ilan edeceksin. YPG'nin şehit ettiği güvenlik görevlilerimizden haberin yok mu? YPG'li teröristler tarafından Güven Park'ta vahşice katledilen insanlarımızdan da mı bilgin yok. Hadi bu örgütün Suriye'de enkaza çevirdiği şehirleri görmedin. Daha bir sene önce sınır illerimize attığı roketleri de duymadın bay Kemal, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Hatay'a ve Kilis'e yapılan 162 ciddi tacizden de mi haberin yok? Sen ne menim insansın ya. Hiçbir şeyden haberin yok. Türkiye gibi bir devletin böyle bir muhalefete böyle bir muhalefet genel başkanına sahip olması, ülkemiz adına utanç verici. Kendi ülkesinin gerçeklerinden bu derece habersiz bir muhalefet partisi olmaz. Kendi ülkesinin yüzleştiği tehdit ve tehlikelerden bu kadar uzakta bir muhalefet partisi dünyanın hiçbir yerinde bulunmaz. Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır. Bugün ülkemizde PKK'nın Suriye kolunun avukatlığını yapan, örgütün halkla ilişkiler ofisi gibi çalışan bir muhalefet problemi vardır. Terör örgütlerine canlı kalkan olmayı vazife edinen bu muhalefet zihniyeti maalesef Türkiye'nin en büyük açmazlarından biridir. Sadece bizim değil, milletimizin de CHP'ye baktıkça, CHP'nin başındaki zatın bu söylemlerini işittikçe ülke adına endişelenmesi gayet tabidir. Özellikle CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin, partinin gidişatı ile ilgili ciddi kaygılarının olduğunu biliyorum. Pensilvanya ve Kandil ile geliştirilen bu yakınlaşmanın bilhassa CHP seçmenini çok ciddi rencide ettiğinin farkındayım. Aynı şekilde milliyetçi muhafazakar tabana sahip, diğer ittifak ortakları da bay Kemal'in söylemlerini içlerine sindiremiyorlar. Parti başkanları, koltuk sevdası uğruna, bölücü örgütün uzantılarına verdiği desteği görmezden gelse de tabanları bunu kabul etmiyor. Her ne kadar üst yönetim bay Kemal'in hokkabazlıklarına ses çıkartmasa da bu partilerin tabanları çevrilen dolapları iyi biliyor. Kandil ve Pensilvanya ile girilen bu kirli ittifaka, CHP, İYİ Parti ve Saadet'e gönül vermiş vatandaşlarım, artık yeter diyecektir."(İHA)