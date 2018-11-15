CHP
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
, yerel seçimlerle ilgili olarak "Biliyorum bazı yerlerde belki istediğimiz sonuçları alamayacağız, beklentilerimizi karşılayamayacağız. Ama bir adım ileri atmak, gelecek adına da çok büyük bir umuttur." dedi. Erzurum
'un Palandöken
ilçesindeki bir otelde düzenlenen "CHP Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı"na katılan Torun, yaptığı konuşmada, Doğu Anadolu'nun sorunlarını ile çözümlerini konuşarak akıl bütünlüğü içinde hareket etmek için bir araya geldiklerini belirtti.
İçinde bulundukları mevcut durumla ilgili herkesin eksikliklerinin olduğunu dile getiren Torun, şunları kaydetti:
"Ama bunları konuşacağız, deklare edeceğiz ve çözüm yollarını da mutlaka bulacağız. Çünkü bu ülkeye borcumuz var. Şu anda Atatürk
'ün kentindeyiz, milli mücadelenin temelinin atıldığı kentteyiz. Biz CHP olarak, Erzurum, Kars
, Ağrı
, Bayburt
, Gümüşhane
, Erzincan
, Ardahan
, Iğdır
'da, tüm Anadolu'da hak ettiğimizden daha az oy alıyoruz. Kısacası Atamızın beklentilerini, bize verdiği görevi çok da yerine getiremiyoruz. Ama bunu hep beraber aşmak zorundayız."
Erzurum'un yabancısı olmadığını ve bölgeyi çok iyi bildiğini anlatan Torun, referandum ve sonrasında da kentte bulunduğunu hatırlattı.
"Bugün bir adım atarız, ama yarın zafere ulaşırız" Türkiye
tarihini değiştirecek bir yerel seçim için ezber bozan bir iş modelini paylaşacaklarını aktaran Torun, yerel seçimin, güç birliği yapmış bir parti, doğru seçilmiş bir aday ve doğru bir kampanya ile kazanılmasının mümkün olduğunu belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, sözlerine şöyle devam etti:
"Amacımız hep birlikte başarıya kilitlenmek ve başarıyı yükseltmek. Biliyorum bazı yerlerde belki istediğimiz sonuçları alamayacağız, beklentilerimizi karşılayamayacağız. Ama bir adım ileri atmak, gelecek adına da çok büyük bir umuttur. Bir adımı daha ileriye götürmek, hepimiz için çok büyük bir kazançtır. Hiç kimse sizden bir mucize yaratmanızı beklemiyor ama hepimiz bir mucize olacağına inanıyoruz. Bulunduğunuz il ve ilçede seçimi kazanamayabiliriz ama kalpleri kazanabiliriz. Seçimi alamasak da oyları artırmalıyız, bunun çabası içinde olmalıyız. Yüzde 3 oy alınan bir yerdeki oyu yüzde 12 yapmak, dörde katlamak demektir. Bunu dörde katlayan bir siyasetçinin de istikbali açıktır. Bugün bir adım atarız ama yarın zafere ulaşırız."
Toplantıya, Erzurum, Iğdır, Ardahan, Kars, Ağrı, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan'dan CHP'li il başkanları ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı.
15 Kasım 2018 Perşembe 13:27