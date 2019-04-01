CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı

Sevilen sanatçı Gökhan Özoğuz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak CHP'nin İstanbul ve Ankara adaylarını tebrik etti.

Seçim paylaşımlarıyla tepki çeken Gökhan Özoğuz, "Neden Acun'la çalıştın" diyerek kendisini eleştirenlere sert çıktı.

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NU TEBRİK ETTİ

Şarkıcı Twitter hesabından "Aynı görüşte olmayan insanlara Adiler diyen şerefsizler diyen kendinden olmayana terörist diyen halkı ayrıştıran belediye başkanları yoksa artık ülkeye güneş doğmuştur demektir. Tebrikler Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu" paylaşımı yaptı.

"BİZDE HALK ZIRHI VAR HAYDE BAŞKA KAPIYA"

Uzun bir süre O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Özoğuz, CHP paylaşımlarıyla bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Kendisine gelen eleştirilere dayanamayan şarkıcı, "Yok o zaman neden Acunla çalıştın onca sene yok ne çabuk döndün yok komünist mi oldun yok hdpkklısın şerefsizsin adam sanmıştık Süleyman Soyluya terörist dedin vs. msjlarını atan trol kardeşler sizi öpüyorum. Bizde Halk zırhı var işlemiyor işlemiyor. Hayde başka kapıya" diyerek tepki gösterdi.