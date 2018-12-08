08 Aralık 2018 Cumartesi 14:24



08 Aralık 2018 Cumartesi 14:24

CHP Yomra İlçe Başkanlığında oturma eylemi başlatıldı.CHP Genel Merkezi tarafından ilçe yönetiminin görevden düşürülmesi kararının ardından İlçe Başkanı İnci Atasoy, bazı yöneticiler ile gençlik ve kadın kolları üyeleri, Sancak Mahallesi'ndeki parti binasında toplandı.Binaya, "hak, hukuk, adalet" yazılı afiş aşan partililer, yönetimin görevden düşürülmesi kararına tepki göstererek, CHP Genel Merkezinden olayı incelemek üzere ekip gelmesini istiyor.Atasoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe yönetiminin görevden düşürülmesinin, CHP il yönetimi tarafından gerçekleştirilen haksız ve hukuksuz işlemler sonucu gerçekleştirildiğini savundu.Karar defterlerindeki bazı imzaların, defter il yönetimi tarafından incelendiği sırada daksil kullanılarak silindiğini ileri süren Atasoy, şunları söyledi:"Yaklaşık bir yıldır görevdeyiz ve 5 aydır da il yönetiminin çeşitli baskılarıyla mücadele ediyoruz. Genel merkez, dün akşam saatlerinde yönetimin görevden düşürüldüğünü bildirdi. Genel merkezden arkadaşlarımızın Yomra'ya, Trabzon'a gelerek denetlemelerini istiyoruz. Ondan sonra beni görevden alsınlar, uydurma şeylerle değil. 24 saat ilçe başkanlığındayız ve sadece oturma eylemi yapıyoruz."CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun ise ilçe yönetiminin görevden düşürülmesinin parti genel merkezinin tüzük gereği aldığı bir karar olduğunu kaydetti.