CHP Yürüyüşüne Saldırı Planı Davası

13 Aralık 2018 Perşembe 15:21



13 Aralık 2018 Perşembe 15:21

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladığı öne sürülen Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Kaan Aslan, Fatih Özel ve Ali Merttaş ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, müşteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile CHP İl Başkanı Ümit Özer ve partililer de takip etti.Savcı mütalaasında, sanıkların terör örgütü DEAŞ adı altında fikri olarak örgütlendikleri, Oğuzhan Korkmaz yönetiminde Kayseri'de ayrı bir yapılanmaya gittikleri, örgütün üst düzey yöneticileri ile görüştükleri, toplandıkları, örgütün hiyerarşik yapısında yer aldıkları, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgüt adına ses getirecek eylemlerde bulundukları, birtakım sanıkların DEAŞ liderine biat ettikleri, sorumlu kişiler ile irtibat kurdukları, sanıkların olay öncesi bir araya gelmeleri, olay anına kadar irtibat halinde olmaları, büyük araçlarla kalabalığın üzerine sürme suretiyle ses getiren örgütün bu eylemini gerçekleştirmeye kalkıştıkları, sanık Oğuzhan Kormaz'ın bu eylemi gerçekleştirmek üzere Kocaeli sınırına kadar gittiği ve yakalanana kadar eylemeni gerçekleştirmeye çalıştığı gerekçeleriyle 5 sanığın da ayrı ayrı "anayasayı ihlal" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.Savcı, sanıkların tutukluluk durumunun devamını da istedi.Müşteki Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, terör örgütü DEAŞ üyesi sanıkların önceki ifadelerinde olayın içinde bulunduklarını kabul ettikleri, biat ettikleri DEAŞ'tan aldıkları emir üzerine hazırlık yaptıkları, araç temin ettikleri ve olayı gerçekleştirmeye çalıştıkları sabit hale geldiği için sanıkların alt sınırdan uzaklaşılarak, takdiri indirim maddesi uygulanmadan ve tahliye edilmeden en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.Sanık Emre Emre, tutuklamaya yönelik yaptığı savunmada, Oğuzhan Korkmaz'ın gerçekleştireceği eylemden kendisine söz ettiğini ve bu nedenle önceden olaydan haberdar olduğunu söyledi.Korkmaz'ı eylemden vazgeçirmek için örgüt mensuplarının kendi aralarında kullandığı programdan mesajlaştığını belirten Emre, suçsuz olduğunu belirterek, tahliye ve beraatini istedi.Diğer 3 sanık ise olaydan önceden haberdar olmadıklarını öne sürerek, tahliye ve beraatlerini talep etti."Eylemin ismi Yalnız Kurt"Sanık Oğuzhan Korkmaz ise esasa ilişkin savunmasında, güler yüzlü, insanlara iyilik yapmaya çalışan bir kişi olduğunu söyledi.Eylemin isminin "yalnız kurt" olduğunu ve bunun da bireyselliği gerektirdiğini savunan Korkmaz, şunları kaydetti:"Olaydan bir gün önce, gerçekleştireceğim eylemden sanık Emre'ye bahsettim. Diğer arkadaşların bu olayla bir alakası ve haberleri yoktur. Hepsi sosyal medya üzerinde öğrendi. Emre, bu eylemi duyduğunda, bana telkinde bulunarak, 'bu insanların arasında Müslüman ve masum insanlar var.' dedi. Muallakta kaldım, kafamda bir sürü soru işaretleri ile yola çıktım, gidiyordum. Belki de ben sadece, kalabalığın bulunduğu yere geldiğimde, kornaya basıp, bir iki küfür de edip gidecektim. Kimseden mal ya da mülk talebim olmadığı gibi bir vaadim de yoktu. Bir peygamber ya da alim olduğumu iddia etmiyorum. Basit, sıradan, günahkar bir kulum. 31 yaşında iman ettim, İslam'la tanıştım. Bunu da çeşitli yollarla insanlara anlatmaya çalıştım."İnsanları katletme düşüncesi taşımadığını iddia eden Korkmaz, "Orada masum insanlar da vardı. Karmakarışık bir ruh hali ile oraya gittim. Suriye'den Ebu Yusuf, bana para gönderdi. Para gönderdikleri için üzerimde, 'git, yap' şeklinde baskı kurdular. 'Ümmetin ihtiyacı var' dedikleri için gittim. İnsanlar üzerinde tedirginlik yarattığım için özür dilerim." dedi.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk durumlarının devamına karar vererek, sanık ve avukatların esasa ilişkin detaylı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı. Korkmaz ile bağlantılı kişilere yönelik genişletilen soruşturmada 4 zanlı daha gözaltına alınmıştı.