26.06.2019 11:14
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CHP Zara'da tatlı dağıttı

CHP Zara

Zara ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı.

Zara ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı.
CHP Zara İlçe Başkanlığı tarafından kent meydanında kurulan stantta, vatandaşlara kalburabastı tatlısı dağıtıldı.
Konu hakkında AA muhabirine açıklama yapan CHP Zara İlçe Başkanı Arslan Karaman , "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu 'nun belediye başkanı seçilmiş olması nedeniyle ilçe başkanlığımız olarak halkımıza tatlı dağıttık." dedi.
Teşkilat olarak yaptıkları çalışma sonucu bayram tatili için Zara'ya gelen seçmenleri İstanbul'a gönderdiklerini ifade eden Karaman, "Seçimlerin tamamlanması ile de seçmenleri tatillerine kaldıkları yerden devam etmeleri için ilçemize geri getirdik. Karşılamanın ardından da tüm halkımıza tatlı ikramı yaptık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
İstanbul , Karaman , Cumhuriyet Halk Partisi , Politika

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