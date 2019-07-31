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CHP Zara İlçe Başkanlığı'nda seçim değerlendirme toplantısı

CHP Zara İlçe Başkanlığı tarafından seçim değerlendirme toplantısı düzenlendi.

31.07.2019 11:45 CHP Zara İlçe Başkanlığı'nda seçim değerlendirme toplantısı
CHP Zara İlçe Başkanlığı tarafından seçim değerlendirme toplantısı düzenlendi.
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Zara İlçe Başkanı Arslan Karaman, CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Zehra Güney'in katılımıyla belediye düğün salonunda düzenlenen toplantı basına kapalı olarak yapıldı.
Toplantı sonrası AA muhabirine açıklama yapan CHP Zara İlçe Başkanı Arslan Karaman, "İlçe başkanlığımız olarak 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirdik. Partimizin almış olduğu sonucun nedenlerini araştırarak gelecek seçimlerde neler yapılması gerektiğini görüştük. Yönetimimizin ve delegelerimizin de görüşlerine müracaat ettiğimiz toplantımız verimli geçti. Katılan partililerimize teşekkür ederim." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Karaman, Sivas, Politika

Kaynak: AA

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