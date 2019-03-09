CHP Zihniyeti, Türkiye'nin Muasır Medeniyet Yolculuğu Önünde En Büyük Takozdur"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu Anayasa Mahkemesine taşıdılar. Biz bu utanç verici adımı milletimize şikayet ettiğimizde de telaşla bahaneler uydurmaya çalıştılar. Türkiye'nin hayrına böylesine vizyoner bir işi geciktirmeye yönelik her adım bu ülkeye, gençlerimize, bilim insanlarımıza ihanettir." dedi.Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Varank, Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı.İpekyolu ilçesindeki tekstil atölyesine ziyarette bulunan Varank, çalışanlarla sohbet etti, çalışmalarla ilgili firma sahiplerinden bilgi aldı.Ziyaretin ardından Van Büyükşehir Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresince restore edilen tarihi Peynirciler Çarşısı'nın açılışına katılan Varank, iş yeri sahipleriyle görüştü, kentin yöresel otlu peynirinin tadına baktı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yaptığı konuşmada, 90 yıllık tarihe ev sahipliği yapan güzide çarşının açılışı vesilesiyle Vanlılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Bugün 50'nin üzerinde dükkana sahip çarşının, yaşanan depremler ve diğer fiziki etkenlerden ciddi zarar görmesi nedeniyle yenilendiğini belirten Varank, Van'ın misafirperverliğini ve eşsiz kültürünü yansıtan Peynirciler Çarşısı'nın gelecek nesillere aktarılmasını istediklerini ifade etti."Çarşı için 3 milyon lira kaynak kullanıldı"Yeni Hükümet Sistemi ile Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdarelerinin Bakanlığa bağlandığını anımsatan Varank, şöyle devam etti:"Böylelikle bölgesel kalkınma sorumluluğu çerçevesinde bölgelerimizi ve illerimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz, bunun gayreti içindeyiz. Her bölgenin, her ilin kendine özgü koşulları ve özellikleri var. İllerimizin neye ihtiyacı varsa, hangi alanlarda büyüme potansiyeli varsa, biz o alana odaklanıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Peynirciler Çarşısı da bu bakış açısının bir ürünü. Çarşımızı aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik. Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığımız, projenin tamamını sahiplendi ve bu çarşı için 3 milyon lira kaynak kullandı.Bu hizmet, ilimizde tarım ve hayvancılığa daha çok vatandaşımızı yönlendirecek."Van'ın dünya ile yarışan bir şehir olmasını istediklerini dile getiren Varank, en büyük dertlerinden birinin de Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı olan kentin bünyesinde barındırdığı potansiyeli ortaya çıkarmak olduğunu vurguladı."Ülkemizin yarınlarına ihanettir"Varank, Van için hayal ettiklerini, ortaya koydukları vizyonu ana muhalefetin ve kol kola girdiklerinin anlamasının imkansız olduğunu kaydederek, "Çünkü bunlar Türkiye'nin gelişmesi yönünde attığımız tüm adımlara bugüne kadar köstek oldular." dedi."Bakın son olarak, Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu Anayasa Mahkemesine taşıdılar." ifadesini kullanan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:"Biz bu utanç verici adımı milletimize şikayet ettiğimizde de telaşla bahaneler uydurmaya çalıştılar. Özrü kabahatinden büyük laflarla hala bu garabeti savunmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin hayrına, böylesine vizyoner bir işi geciktirmeye yönelik her adım bu ülkeye, gençlerimize, bilim insanlarımıza ihanettir. Ülkemizin yarınlarına ihanettir. Bunlar biliyorsunuz ülkenin hayrına olan her adımı Anayasa Mahkemesine götürmekle ünlüdürler. 2007'de Cumhurbaşkanı seçtirmemek için Anayasa Mahkemesine başvurup 367 kararını aldırtan, belediyelerin öğrencilere karşılıksız burs vermesini iptal ettiren, başörtüsüne serbestlik getiren düzenlemeyi iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesine koşan bunlardı.Maalesef CHP zihniyeti, Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğu önünde en büyük takozdur. Demokrasimizin de bilimin de teknolojinin de asıl düşmanı bu zihniyettir. Biz bu anlayışla mücadele ede ede Türkiye'yi hem demokratikleştirdik hem de ülkemizin milli gelirini 3,5 kat artırdık. Allah'ın izniyle bu müdahaleler Türkiye'nin hedeflerine asla zarar veremeyecek.""Nice gencin geleceğini çaldılar"Van'ın yıllarca kentin ihtiyaçlarına sağır kesilen yerel yöneticilere bırakıldığını anlatan Varank, Vanlıların vergilerini vatandaşlara hizmet için kullanmadıklarını, Kandil'e akıttıklarını, kendi zimmetlerine geçirdiklerini söyledi."Belediye imkanlarını Van için değil, çocuklarınızı dağa kaldıran eli kanlı teröristler için kullandılar. Bu şehirde nice gencin geleceğini çaldılar." diyen Varank, şunları kaydetti:"Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Van'a ihanet etmiş bu zavallılar, bugün utanmadan yine sizin kapınızı çalıyorlar. Van için söyleyebilecekleri, size hizmet için konuşabilecekleri tek bir sözleri yok. Van'ın geleceğiyle ilgili kurabilecekleri tek bir hayalleri yok. Bunların yaptıkları tek şey istismar siyaseti. Bunların siyasetinin, savundukları ideolojinin Van'a bir katkısı olabilir mi? Bunlar Van'ın gençlerine istihdam sağlayamaz. Bunlar Van'da belediyecilik yapamaz. Bunlar Van'ı güzelleştiremez. Bunlar yakmaktan, yıkmaktan, kazmaktan anlar. Ben Vanlı kardeşlerime yürekten seslenmek istiyorum. Huzurumuzu bozmak için, Van'daki hizmet dönemini kesintiye uğratmak için 31 Mart'ı ellerini ovuşturarak bekleyenlere asla müsaade etmeyin.Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızda. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, tüm güvenlik güçlerimiz evelallah hiçbir çapulcuya göz açtırmaz. Siz bizim arkamızda durduğunuz müddetçe, Van'ın huzurunu kimse bozamaz. İşte o yüzden 31 Mart'ta Van'dan sadece Türkiye'de değil, tüm Avrupa başkentlerinde konuşulacak bir sonuç bekliyoruz. İnanın herkesin gözü 31 Mart'ta Van'da olacak. Van'dan AK Parti'ye çıkacak destek, kurdukları tuzakları yerle bir edecek."Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Van'a yaptıkları yatırım tutarının 26 milyar lirayı geçtiğini, son 2 yılda Kandil'in güdümünden kurtardıkları yerel yönetimin kente kazandırdıklarına vatandaşların yakından şahit olduğunu dile getirdi.Van'da hizmetlerin hızlanacağı yeni bir dönemin vatandaşları beklediğini, önemli müjdelerle kente geldiğini anlatan Varank, on binlerce kişilik istihdam oluşturacak yeni yatırımlar yapacaklarını, gençleri çok daha sıkı sahiplenerek onları üretime, teknolojiye ve bilime yönlendireceklerini ifade etti.Kentin turizmini, ticaretini canlandıracak nitelikli adımları attıklarını ve buna devam edeceklerini belirten Varank, "Tüm bunların devamı için 31 Mart önemli bir eşik. Huzur devam etmezse ticaret olmaz, turizm olmaz, istihdam olmaz. Huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Van'da 31 Mart'ta hizmet siyasetinin, gönül belediyeciliğinin daim olması için yürekli bir şekilde sandıklara gidelim, irademize sahip çıkalım." diye konuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarihi çarşının açılış kurdelesini kestikten sonra AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın proje tanıtım toplantısına katıldı.