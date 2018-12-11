CHP Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Saydam Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkan adayı Ahmet Saydam oldu. Peki, CHP Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkan adayı olan Ahmet Saydam kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ahmet Saydam hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN AHMET SAYDAM KİMDİR?

Ahmet Saydam, 1956 yılında Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nin Gümeli Beldesi'nde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Karadeniz Ereğli'de bitirdi. Mezun olduktan hemen sonra 1975'te iş hayatına atıldı. Aynı zamanda açıktan yüksek öğretimine devam etti. 1977 yılında Kıbrıs'ta vatani görevini yaptı. Sırasıyla Gümelispor'da yönetici, Türk Metal Sendikası, Erdemir vakfı, CHP'de Delegelik, Gümeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde 2 dönem başkanlık yaptı. Emekliliğinin ardından 2002 yılından itibaren aktif siyasete atıldı. 2004 yerel seçimlerinde CHP'den Belediye başkanı adayı oldu. Fransızca bilen Ahmet Saydam, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde DSP'den Belediye Başkanı adayı oldu ve Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Saydam, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Zonguldak İli Alaplı İlçesi Gümeli Beldesi Belediye Başkan adayı oldu.