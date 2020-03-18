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Chris Martin'in Derby County Formasıyla 10 Golü

Derby County'nin 31 yaşındaki Iskoç forveti Chris Martin'in 2019-20 sezonunda Derby County formasıyla attığı gollerden en iyilerini sizler için hazırladık.

18.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:00
Derby County'nin 31 yaşındaki Iskoç forveti Chris Martin'in 2019-20 sezonunda Derby County formasıyla attığı gollerden en iyilerini sizler için hazırladık. Chris Martin'in Derby County Formasıyla 10 Golü

Kaynak: Dugout

Etiketler : Chris Martin, Spor

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