Chris Martin'in Derby County Formasıyla 10 Golü
Derby County'nin 31 yaşındaki Iskoç forveti Chris Martin'in 2019-20 sezonunda Derby County formasıyla attığı gollerden en iyilerini sizler için hazırladık.
18.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:00
Derby County'nin 31 yaşındaki Iskoç forveti Chris Martin'in 2019-20 sezonunda Derby County formasıyla attığı gollerden en iyilerini sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Chris Martin, Spor
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