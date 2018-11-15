15 Kasım 2018, 17:45
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Chris Van Der Weerden'e Sürpriz Doğum Günü

Chris Van Der Weerden

Fenerbahçe'de antrenmanın ardından yardımcı antrenör Chris van der Weerden'in 46. yaş günü teknik heyet ve futbolcular tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar  günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu  Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen  antrenmanda, salonda kuvvet ve core çalışması yapıldığı belirtildi.
İdmanda, milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı  aktarıldı.
Antrenmanın ardından yardımcı antrenör Chris van der Weerden'in 46.  yaş gününün, teknik heyet ve futbolcular tarafından pasta kesilerek kutlandığı  kaydedildi.
Fenerbahçe, 3 günlük izinin ardından 19 Kasım Pazartesi günü yapacağı  antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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