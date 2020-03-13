Christian Eriksen'in Feyenoord'a Attığı Gol
2011-12 Eredisivie sezonunda oynanan Feyenoord maçında Christian Eriksen, Amsterdam ekibi Ajax adına harika bir gol atıyor. Danimarkalı orta saha oyuncusu Feyenoord kalecisi Erwin Mulder'ı avlayarak rakip fileleri havalandırıyor.
13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
2011-12 Eredisivie sezonunda oynanan Feyenoord maçında Christian Eriksen, Amsterdam ekibi Ajax adına harika bir gol atıyor. Danimarkalı orta saha oyuncusu Feyenoord kalecisi Erwin Mulder'ı avlayarak rakip fileleri havalandırıyor.
Kaynak: Dugout
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