Christian Eriksen'in Inter’deki İlk Ayı
Christian Eriksen, Ocak 2020'de Tottenham Hotspurs'den Inter'e transferinin ardından İtalya'daki hayatına iyi bir başlangıç yaptı. Gelişiyle Serie A şampiyonluğuna uzun süredir hasret kalan Inter taraftarını heyecanlandıran Eriksen, Fiorentina ve Udinese maçlarında iyi bir görüntü çizdikten sonra Inter formasıyla ilk golünü Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Ludogorets'e karşı kaydetti.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Christian Eriksen, Ocak 2020'de Tottenham Hotspurs'den Inter'e transferinin ardından İtalya 'daki hayatına iyi bir başlangıç yaptı. Gelişiyle Serie A şampiyonluğuna uzun süredir hasret kalan Inter taraftarını heyecanlandıran Eriksen, Fiorentina ve Udinese maçlarında iyi bir görüntü çizdikten sonra Inter formasıyla ilk golünü Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Ludogorets 'e karşı kaydetti.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Ludogorets, İtalya, Spor