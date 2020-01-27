Haberler » Güncel » Christian Eriksen Inter'de - Haber

Christian Eriksen Inter'de

Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, Inter'e transferi için İtalya'ya geldi.

27.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:05Christian Eriksen Inter'de
'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, Inter'e transferi için 'ya geldi. Eriksen'i çok sayıda Interli taraftar karşıladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, Inter'e transferi için İtalya'ya geldi. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin uzun süredir istediği Eriksen, geçtiğimiz hafta adının Inter ile anılması yönündeki haberlere olumlu tepki vermişti. Bugün gerçekleşen gelişmede Christian Eriksen transferi için İtalya'ya gelirken kendisini çok sayıda Inter taraftarı havalimanında karşıladı. 27 yaşındaki futbolcu daha sonra özel bir araçla sağlık kontrolleri için Milano'da bir hastaneye götürüldü.
Christian Eriksen bu sezon Tottenham formasıyla 20 maçta 2 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Christian Eriksen, Tottenham, İtalya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:26  Mersin'de 7. TÜBA Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu açıldı
14:25  Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
14:21  Meclis Başkanı Yıldız, Elazığ'dan dönen AFAD, 112 ve UMKE ekiplerini ziyaret etti
14:25  Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
14:19  Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
27.01.2020 14:28:07