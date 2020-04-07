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Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Christian Luyindama, uzun süren sakatlık döneminin ardından çalışmalara başladı. Demokratik Kongolu oyuncu, yaptığı bireysel çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

07.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:08

Galatasaray 'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, 18 Kasım 2019'da Milli Takım maçında sakatlanmıştı. Luyindama uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden çalışmalara başladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Demokratik Kongolu oyuncu, yaptığı bireysel çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. Luyindama, Instagram hikaye bölümünden Florya'da bireysel olarak yaptığı istasyon ve ip atlama çalışmalarından görüntüler paylaştı.

Luyindama'nın çalışmalara başlaması, sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.

Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı
Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı
Christian Luyindama, Florya’ya giderek saha çalışmalarına başladı
Etiketler: Christian Luyindama, Galatasaray, Spor

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Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı
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