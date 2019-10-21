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Christine Lagarde'den Trump'a şok sözler: Küresel ekonomiye zarar veriyor

Kasım ayında Mario Draghi'nin yerine Avrupa Merkez Bankası başkanı olarak göreve başlayacak olan Christine Lagarde, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

21.10.2019 08:53

Avrupa Merkez Bankası`nın yeni başkanı olarak göreve başlayacak olan Christine Lagarde, "Trump, global ekonomik istikrara zarar veriyor" dedi.

Kasım ayında Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak göreve başlayacak olan Christine Lagarde, ABD Başkanı Donald Trump'ın global ekonominin karşı karşıya olduğu pek çok riskin sorumlusu olduğunu söyledi ve milliyetçilikte artışın ekonomik endişelere yanıt olmadığı uyarısında bulundu.

'GLOBAL EKONOMİYE BÜYÜK DARBE VURUYOR'

CBS'e konuşan Lagarde, Trump'ın öngörülemezliğinin yatırımcıları risk almaktan uzak tuttuğunu ve ABD-Çin arasında devam eden ticaret savaşının global ekonomiye büyük bir darbe olduğunu söyledi.

Christine Lagarde'den Trump'a şok sözler: Küresel ekonomiye zarar veriyor

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