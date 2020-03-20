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Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Christoph Daum, "Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya. Bu durumda bir açıklama yapmak benim için doğru bir yöntem değil. Bu süreçte Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama yapmayacağım" dedi.

20.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:24

Teknik direktör arayışları çerçevesinde, Fenerbahçe 'nin gündemine gelen Chritoph Daum, sarı lacivertli takımın bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu aşamada sessizliği tercih ettiğini belirten Daum, "Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya. Bu durumda bir açıklama yapmak benim için doğru bir yöntem değil. Çünkü siz de gördünüz, ne söylediysem, hepsini bir spekülasyona çevirdiler. Doğru olmayan şeyler söylediler. Oysa benim söylediklerimin ne anlama geldiği son derece açıktı. Bu nedenle sessiz kalmaya karar verdim. Bu süreçte Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama yapmayacağım" dedi.

(Ajansspor)

Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya

Haberin Videosu :

Alman teknik direktör Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Etiketler : Fenerbahçe, Spor

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