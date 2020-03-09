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Christoph Daum, Fenerbahçe iddialarını yalanladı

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe ile adı geçen Christoph Daum, "Fenerbahçe'den sportif direktörlük ya da teknik direktörlük konusunda teklif almadım. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

09.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:33

Fenerbahçe ile sportif direktörlük konusunda anlaştığı iddia edilen Christoph Daum geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ajansspor'a konuşan Alman hoca, "Fenerbahçe'den sportif direktörlük ya da teknik direktörlük konusunda teklif almadım. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

"TEKLİF GELİRSE BAŞKAN İLE KONUŞURUZ"

"Fenerbahçe'den sportif direktör ya da teknik direktör olarak teklif gelirse cevabınız ne olur?' sorusuna Daum, "Böyle bir teklif olursa bunun kararını başkan ile konuşarak verebiliriz. Bu konuyla ilgili çok fazla açıklama yapmak da istemiyorum. Sizleri de anlıyorum. İşiniz gereği araştırma yapmak zorundasınız" cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE BURSASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

66 yaşındaki Alman futbol adamı ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor 'u çalıştırmıştı.

Christoph Daum, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Etiketler : Christoph Daum, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor
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