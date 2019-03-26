Chrome
74 beta, Windows'ta karanlık modu destekliyor Google
, Chrome 74'ün ilk beta sürümünü yayımladı ve Chrome 74 Beta sürümü Windows karanlık modu – dark mode desteği ile birlikte geliyor.
Google Karanlık Mode Desteğini Chrome 74 Sürümü ile hayata geçirmeye hazırlıyor.Platform ayarlarında "Karanlık" özelliğini açtıysanız, tarayıcının artık koyu renkli temasını otomatik olarak yükleyeceğini göreceksiniz.
Buna ek olarak, Chrome 74 beta sürümü yeni tarayıcıyı hareket hastalıklarına yatkın olanlar için daha iyi bir kullanıcı dostuna bir tarayıcıya dönüştürmüş gibi görünüyor. Web sitelerine, hareket ve animasyonlar söz konusu olduğunda işletim sistemi düzeyinde tercihlerinize saygı duymalarını söyleyebilir. iOS, Android, Windows veya Mac
'te ; "Animasyonları kaldır" veya "Hareketi azalt" gibi seçenekleri kullanıma kapttıysanız; ziyaret ettiğiniz sayfanın gerçekten video oynatmayacağından veya görsel efektleri karıştırmayacağından emin olabilirsiniz. Bu nedenle baş dönmesi ve bulantı tetiklemelerine bu özellik sayesinde bir son verebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca daha dinamik sayfalarına daha sakin alternatifler oluşturmayı seçen web siteleri için kullanılması çok daha fazla işe yarar.
Bir de yazı özelliği hakkında Google Developers blogunda, Geliştirici Avukatı Thomas Steiner özelliği arkasındaki teknolojiyi açıkladı:
"… yanıp sönen reklamlar, süslü paralaks efektleri, şaşırtıcı animasyonlar, otomatik oynatılan videolar, vb. ile, web bazen açıkçası oldukça zor olabilir … Mutlu bir şekilde, gerçek hayatta aksine, bunun bir çözümü var. CSS medyası Sorgu tercih edilen azaltılmış hareket, geliştiricilerin, azaltılmış hareketi tercih eden kullanıcılar için bir sayfa varyantı oluşturmasına olanak tanır.Bu, video oynatmaktan kaçınmaktan, yalnızca tamamen dekoratif efektleri devre dışı bırakmaktan, bazı kullanıcılar için bir sayfayı tamamen yeniden tasarlamaya kadar her şeyi içerebilir. "
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Kaynak: Teknotalk.com