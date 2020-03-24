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Chrome 81 Sürümünden 83 Sürümüne Geçiş Yapacak

Geçtiğimiz günlerde, Google, Corona virüsünün pandemi haline gelmesinden dolayı, Chrome ve Chrome OS sürümleriyle ilgili çalışmaları duraklatacağını açıkladı.

24.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:34
Chrome 81 Sürümünden 83 Sürümüne Geçiş Yapacak
Geçtiğimiz günlerde, Google , Corona virüsünün pandemi haline gelmesinden dolayı, Chrome ve Chrome OS sürümleriyle ilgili çalışmaları duraklatacağını açıkladı. Teknik Program Yönetimi Direktörü Jason Kersey, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 83 sürümü hazır oluncaya kadar, beta versiyonunun 81 sürümünde olacağını, 82 sürümünün ise yayınlanmayacağını belirtti. Kersey, şu an için önceliklerinin var olan sürümlerin, sağlıklı çalışması olduğunu ifade etti. Uzmanlar, bu açıklamanın ardında, 83 sürümünün planlanandan erken yayınlanabileceğini söyledi. Ancak, Google, 83 sürümünün yayın tarihi ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Chrome 81'den Yeni Özellikler

Chrome 81 sürümünün, internet tarayıcısına yeni özellikler eklemesi bekleniyor. 81 sürümüyle, internet tarayıcısına NFS bağlantısı ekleneceği, HTTPS değişikliklerinin eski protokolleri kaldıracağı ve HTTP üzerinden güvenli bir indirme tespit edilirse engelleyeceği söyleniyor.

Android stüdyo uygulamalarının daha kolay yüklenmesine imkan tanıyacak 81 sürümü için, gelişmiş bir Bluetooth eşleştirme kurulumu bekleniyor. Corona virüsü salgını nedeniyle tüm bu güncellemeler için Google Chrome kullanıcılarının, ne kadar süre beklemek zorunda olduğu ise bilinmiyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Koronavirüs, Google, Chrome, Teknoloji

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