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Chungju Belediye Başkan Yardımcısı'ndan Başkan Büyükerşen'e ziyaret

Güney Kore'nin Chungju Belediye Başkan Yardımcısı Rim Taeksoo ve Kültür Müdürü Goak Woncheul Türkiye-Kore Dostluk Konseri için geldikleri Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

21.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:25Chungju Belediye Başkan Yardımcısı'ndan Başkan Büyükerşen'e ziyaret

2006 yılında imzalanan anlaşma ile Paju şehri ile 'in kardeş şehir olması sebebiyle Türk- dostluğunun çeşitli etkinliklerle pekiştirildiğini ifade eden Rim Taeksoo, misafirperverlikleri dolayısıyla Başkan Büyükerşen'e teşekkür etti. Eskişehir'i çok beğendiğini ifade eden Taeksoo, Başkan Büyükerşen'i hayata geçirdiği projeler dolayısıyla tebrik etti.

Kardeş şehir ilişkilerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükerşen ise Paju ile temelleri 2006 yılında atılan dostluk köprüsünün, Kore'deki diğer kentler ile de iyi ilişkiler kurulmasına vesile olduğunu belirterek, Kore'deki tüm yerel yönetimler ile her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.


Eskişehir, Kore, Güncel

Kaynak: Bültenler

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