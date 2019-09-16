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Ci group buca'da coşkundere şoku

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Şile Yıldızspor'u 1-0 yenerek 3 haftada namağlup 7 puan toplayan Ci Group Buca'da şok bir kararla teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollar ayrıldı.

16.09.2019 15:18Ci group buca'da coşkundere şoku

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Şile Yıldızspor'u 1-0 yenerek 3 haftada namağlup 7 puan toplayan Ci Group Buca'da şok bir kararla teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollar ayrıldı. Başkan Cihan Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ercümend Coşkundere ile yolları ayırdık. Vermiş olduğu emeklerden dolayı hocamıza teşekkür ederiz, kendisine başarılar dileriz" ifadesini kullandı.
Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertlilerde Coşkundere ile yolların ayrılması şaşkınlık yarattı. Sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Aktaş'ın konu hakkında detaylı açıklama yapmasını istedi. Geçen sezon 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor'un da başkanlığını yapan Cihan Aktaş, Tire 1922'nin yarışmacı haklarını alarak kulübü şirketleştirip adını Ci Group Buca olarak değiştirmişti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Şile, Buca, Spor

Kaynak: DHA

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