Ci Group Buca deplasmanda Çankaya ile oynayacak

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devreyi 23 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Ci Group Buca , ikinci yarının ilk maçında yarın Çankaya Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Ankara Ostim Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada İsmail Semih İleri düdük çalacak. Öte yandan, transfer çalışmalarını sürdüren Buca, kaleci Asil Kaan Güler'i kadrosuna dahil etti. İlk yarıda 1'inci Lig temsilcisi Ekol Hastanesi Balıkesirspor forması giyen genç eldivenle sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Buca, sezon başında Karacebel Belediyespor'a kiraladığı kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı da tekrar kadrosuna dahil etti. Genç futbolcu Mustafa Teke ise Payasspor'a kiralandı.