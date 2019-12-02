Haberler » Spor » Ci Group Buca kaçırdıklarına yandı - Spor

Ci Group Buca kaçırdıklarına yandı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'la 1-1 berabere kalıp zirve yarışının uzağında kalan Ci Group Buca, girdiği pozisyonları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşadı.

02.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:14Ci Group Buca kaçırdıklarına yandı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Karbel Belediyespor'la 1-1 berabere kalıp zirve yarışının uzağında kalan Ci Group , girdiği pozisyonları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşadı. Sportif direktör Tolga Doğantez, kaleci ile karşı karşıya kaldıkları net fırsatları cömertçe harcadıklarını belirterek, "Rakip kalemize bir defa geldi, onda da maalesef top ağlara gitti. Bu kadar çok gol kaçırmak bizi üzdü. İlk yarıyı önde kapatmışken, 2'nci golü atmalıydık. Çok üzgünüz ama bu takım çıkışa geçecek" dedi. Grupta 4 maçtır kazanamayan Buca temsilcisi, kalan 2 haftada Silivrispor (D) ve Düzcespor'la oynayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karaköprü, Buca, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:12 Fedakar taraftarın fedakar annesi
13:07 Avrupa'da Hallen Cup'ın kralı Altınordulu Muhammed
13:00 Son Dakika | Falcao için bomba transfer açıklaması | Galatasaray Haberleri
12:55 Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile çıkış yakaladı
12:50 Dünya Kulüpler Şampiyonası başlıyor
2.12.2019 13:27:52