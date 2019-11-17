Ci Group Buca-Yeni Orduspor: 1-1

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Selim Konukçu (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)

Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (x) - Ufuk (x), Doğan (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Enes (xxx), Osman (xx), Cuma (x) (Dk. 76 Bertuğ x), İsa (xxx), Mustafa (x) (Dk. 76 Muhammed x), Cafercan (x) (Dk. 67 Tayfur Emre x), Gökhan Erdöl (xx)

YENİ ORDUSPOR: Cantuğ (x) - Altan (xx), Burak (xx), Göksu (x), Kemal (xx), Ömer (x) (Dk. 76 Mert x), Ahmet (xx) (Dk. 88 Yunus), Adem (x), Yasin (x) (Dk. 73 Sergen x), Cevatcan (xx), Tevfik (x)

GOLLER: Dk. 22 İsa (Buca) - Dk. 49 Burak (Orduspor)

SARI KARTLAR: İsa, Enes, Osman (Buca) - Cevatcan, Altan, Göksu, Cantuğ (Orduspor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off yarışı veren Ci Group Buca evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yeni Orduspor'la 1-1 berabere kaldı. Buca ekibinin golünü 22'nci dakikada İsa atarken, konuk takımın golü 49'uncu dakikada Burak'tan geldi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 20 puana, Ordu temsilcisi ise 13 puana ulaştı. Teknik direktör Nihat Balan'ın geçen hafta istifa etmesinin ardından yeni bir teknik adamla henüz anlaşmayan Ci Group Buca'yı hafta içinde sportif direktörlük görevine getirilen Tolga Doğantez saha kenarından yönetti.

18'inci dakikada ev sahibi ekipten Enes'in soldan ortasında savunmada Göksu'nun ters kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

22'nci dakikada Buca öne geçti. Cuma'nın pasıyla topla buluşan İsa, ceza sahasına girerek plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

49'uncu dakikada konuk ekipden Burak, karşı karşıya kaldığı kaleci Ceyhun'u geçtip topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

63'üncü dakikada Ci Group Buca'da Gökhan Erdöl'ün ceza sahası içinden düzgün vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 sonuçlandı.