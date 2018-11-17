CIA'den Yeni İddia: "Kaşıkçı Cinayetini Bin Selman Emretti"

Amerikan Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) Cemal Kaşıkçı
'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edildi. Washington Post
gazetesine haberine göre CIA, İstanbul
'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, cinayet emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan geldiği bilgisine ulaşıldığını yazdı. Washington Post, CIA'in geçtiğimiz ay İstanbul'da Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme emrini Suudi Prens Muhammed bin Salman'ın verdiğini yazdı. Ayrıca, Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın erkek kardeşi Halid bin Salman, Kaşıkçı ile telefonda konuştuğunu ve Suudi Arabistan'a davet ettiğine dair birçok istihbarat kaynağına ulaşıldığı belirtildi. Halid bin Selman'ın, Kaşıkçı'ya İstanbul'daki Başkonsolosluğa gidip belgelerini almasını, bunun güvenli olacağını söylediği belirtildi. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği
Sözcüsü Fatimah Baeshen ise Halid'in Kaşıkçı ile konsolosluğa gitmesi konusunda herhangi bir görüşme yapmadığını, CIA'in iddia edilen değerlendirmelerinin yanlış olduğunu belirtti. Türklerin elindeki ses kaydının bir kopyasının CIA Direktörü Gina Haspel'e verildiğine ve Haspel'in bunu dinlediği belirtilen haberde ses kayıtlarının Kaşıkçı'nın konsolosluğa girmesinden kısa süre sonra öldürüldüğünü gösterdiğini aktardı.
CIA Direktörü Gina Haspel, geçtiğimiz ayın sonlarında Türkiye
'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan
ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile görüştükten sonra ABD
'ye dönüşünde Başkan Trump
'a cinayet ile ilgili tüm bilgi aktarmıştı. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri,Suudi Arabistan
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:51